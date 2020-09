Hammarby: ”Kommer att lotta ut biljetter”

Beslutet om att utöka antalet åskådare gäller från den 15 oktober. Hammarby möter Mjällby tre dagar senare och kommer till den matchen att lotta ut biljetter.

– Ja, vi kommer lotta ut platserna bland säsongskortsinnehavare och sponsorer. Och den lösningen har vi haft klar länge, säger Kindlund till FotbollDirekt.

Henrik Kindlund, vd i Hammarby ställer sig positivt till beskedet att öka antalet sittande publik från 50 till 500.

”Ser positivt på det här”

– Det enda rimliga förhållningssättet är att se det här som ett första steg mot full publik på läktarna. Man kommer öppna upp i ett par steg. Sedan kan man alltid ha åsikter, hur mycket är 500 på Tele2 Arena, är det rimligt eller orimligt, säger Kindlund till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag och vi i Hammarby ser ändå positivt på det här. Någonstans har man ändå lyssnat på fotbollsrörelsen, idrottsrörelsen och kulturrörelsen. Hur viktigt det här är för en så stor del av Sveriges befolkning. Det här är ett första steg. Vi ser försiktigt positivt på det här.

Jonas Karlsson Öhlin, presskontakt i Bajen Fans, ser positivt på det nya beskedet.

– Det är väl bra att det kommer i gång. Att man börjar testa vingarna lite grann och ser hur det kommer att funka. Det är rätt väg att man börjar släppa in folk så man har något att luta sig tillbaka på när man utökar antalet i publiken.

Ser du beslutet som rättvist?

– Det är klart att det är trist att det bara kan släppas in 500 personer. Man kan inte klaga. Det är en rättvis lottning och vi i Bajen fans och övriga representanter kommer att finnas med under lottning. Vi ser till att det rättvist, så länge lottningen sker på rätt sätt och så att sponsorerna inte får någon fördel.

Modo: ”Det innebär inga nya pengar för oss”

Utöver regeringens besked att vissa evenemang kan komma att släppa in 500 åskådare släpptes restriktioner för restaurangverksamheten.

Något som kan öppna upp nya möjligheter för klubbar med restaurang och loger i närhet till arenarummet.

Modo Hockey, den rikaste klubben i Hockeyallsvenskan, som vanligtvis tar in 350 restauranggäster och 500 personer till logevåningen, var positivt inställda efter tisdagens pressträff men vill avvakta ytterligare direktiv från regeringen gällande restaurangbiten.

– Jag kan inte göra någon tolkning efter presskonferensen om det, vi behöver veta mer detaljer vad det betyder. Helt klart positivt om man kan jobba med båda delarna, arenarummet och restauranger samt loger, säger vd Johan Widebro.

Skulle det bli möjligt att släppa in både publik och restaurang- samt logegäster har Modo en plan utstakad för vilka som kommer få se laget live.

– I första hand innebär det att vi kan ge säsongskortsköpare och logeägare större möjligheter att gå på matcher. Vi kommer inte ta in ”nya” gäster, utan vi kommer prioritera de supportrar som köpt säsongskort och logegäster. Vårt fokus handlar om att få in de som är lojala och trogna först och främst. Det innebär inga nya pengar för oss.

De intäkter ni kan få är genom försäljning av mat och dryck?

– Precis. Det blir en viss täckning.

AIK: ”Arbetar med konsekvenserna”

AIK har tidigare sagt att de går efter devisen ”alla eller ingen” när det kommer till att släppa in publik. Men nu skriver de på sin hemsida att de ska diskutera frågan internt.

”AIK Fotboll arbetar nu med konsekvenserna av förslaget och återkommer med en kommentar i klubbens kanaler gällande dagens besked från Regeringen”, skriver de på sin hemsida.

– Jag ska inte uttala mig hur andra föreningar gör. Men jag tror att det här är rätt väg att gå. Jag förstår hejaropen när AIK gick ut med det här i början av året. För att se det nu, men målar in sig i ett hörn som innebär: ”Vad fan ska vi göra nu, när kanske 15 000 får gå?”. Vad gör dem då? Det är rätt att släppa in folk under lottning, säger Jonas Karlsson Öhlin.

TV: Sågningen av FHM: ”Kan ju inte jämföra Skytteholm med Friends”