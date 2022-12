Hammarby har hittills hållit en låg profil under vinterfönstret.

Än så länge har klubben sålt Mohanad Jeahze till MLS-klubben DC United och affären inbringar omkring sju till tio miljoner kronor till de grönvita. Just nu tittar Bajen på alternativ och i dagarna kunde vi rapportera att Rami Kaib från Heerenveen var ett av dem.

Det återstår att se var Hammarby landar i vänsterbacksfrågan men ett beslut kommer att fattas under de kommande veckorna, och där har man tittat på både svenska och utländska namn. Hammarby har även övervägt att värva in ett offensivt namn och där har det mest handlat om att hitta en ytter som kan spela få flera olika positioner.

Nu kan en spelare från Balkan vara på väg att ansluta.

Jobbar hårt för en affär

Ett av spåren som Hammarby jobbar hårt på är Viktor Djukanovic, 18, som till vardags spelar i den montenegrinska klubben FK Buducnost Podgorica. Enligt uppgifter till Expressen, från flera av varandra oberoende källor, har klubbarna redan varit i kontakt och Bajen har förhört sig om möjligheterna samt ramarna för en affär.

Där pågår just nu förhandlingar om en övergång och Hammarby är positiva till att en affär kan ros i hamn under de närmsta veckorna, om allt går som planerat, även om inget är helt klart. Djukanovic beskrivs som en talang på Balkan och han debuterade så sent som i juni för Montenegros A-landslag i Nations League-mötet med Rumänien som Montenegro vann med 3-0.

Djukanovic har utöver det gjort två mål på två U21-landskamper och även gjort flera ungdomslandskamper. Djukanovic har totalt gjort 13 mål och fyra assist på 72 matcher för FK Buducnost Podgorica. 18-åringen kan i princip spela på alla offensiva positioner i Hammarbys spelsätt men trivs kanske allra bäst på en kant.