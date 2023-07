Under söndagen utsattes Uppsala för en grönvit invasion. Sirius välkomnade Hammarby på Studenternas. Två matcher skulle avgöras, en på planen och en på läktaren.

När domaren väl blåste i pipan var det Hammarby som rivstartade. Direkt från avsparken satte de full fart framåt. Efter åtta minuter kom Viktor Djukanovic nära – och nära skulle han komma flera gånger.

Målet kom däremot inte förrän 36 minuter var spelade. Nahir Besara hittade in till Jusef Erabi som satte bollen i nätet bakom Sirius Jacob Tånnander. 1–0.

Men Hammarbys ledning var kortvarig. För inte ens fem minuter senare kom Sirius framåt. Ett avslut från Joakim Persson räddades av Oliver Dovin, men på returen var Tashreeq Matthews stensäker. 1–1-målet var ett faktum.

– När vi släpper in målet är det så jävla lojt. Det är så jävla onödigt. Vi låter de komma in i matchen igen, vi hade full kontroll efter målet och så släpper vi in ett mål. Det förstör momentumet lite, säger han till Discovery i halvtid.

Kritiken: ”Det är för dåligt i min värld”

Inte heller tränaren Martí Cifuentes var nöjd.

– Tyvärr förlorar vi greppet om matchen efter att vi släpper in målet. Matchen vändes upp och ner och könskan i halvtid var inte speciellt bra, säger han.

Med en dryg kvart kvar att spela såg Hammarby till att avgöra. Den här gången var det Fredrik Hammar som gjorde mål – inför Hammarbys klack. Målet var Hammars första för A-laget och glädjen gick inte att ta miste på.

Hammarby vann matchen med 2–1.

Siriustränaren Christer Mattiasson var, föga förvånande, missnöjd.

– I slutet trycker vi ner dem och skapar tillräckligt för att göra 2-2. Det jag är mest irriterad på är när Dovin gör än jätteräddning är att ingen av oss är där på returen. Förlåt, men det är för dåligt i min värld. Jag var duktigt besviken direkt efteråt. Men vi försökte in i det sista, säger han.

Besaras hyllning: ”Unnar honom det”

Hammarby-kaptenen Nahir Besara var glad att Fredrik Hammar fick debutmåla.

– Jag sa till honom: ”Min grej att passa, din grej att gå in i straffområdet och nicka och kämpa”. Det var bra att han kom in där. Det var skönt för honom och jag är verkligen glad för hans skull, säger han.

– Att en sån kille får göra det här. Han har alltid kämpat och aldrig gnällt. Att få avgöra en match med sitt favoritlag – man unnar honom det.

Nu siktar han uppåt i tabellen.

– Jag har inte kollat neråt om jag ska vara ärlig. Jag kollar bara uppåt och på nästa. Vi har snackat om att bara ta det match för match. Vi ska inte kolla för mycket fram.