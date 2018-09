Hamad om utspelet: "Hade aldrig gjort så"

Stockholmsfotbollen är glödhet. AIK och Hammarby gör upp om SM-guldet i en stekhet guldstrid. Och under söndagen spelar Hammarby en av säsongens viktigaste matcher.

Det vankas Stockholmsderby mot Djurgården på Tele 2 arena. På förhand kan man lugnt konstatera att det är två lag, med olika förutsättningar, som möter varandra.

"Vi har vunnit även när vi inte spelat bra"

Hammarby går som tåget och har inte förlorat i allsvenskan sedan 9 juli hemma mot Östersunds FK. Djurgården har haft det betydligt tyngre. Sedan den allsvenska omstarten har Blåränderna bara två segrar.

– Jag vill gärna tro att det påverkar (Djurgårdens svaga resultat) för det är trots allt formen man har. Samtidigt känns det bra för oss, vi har vunnit även när vi inte spelat bra, säger Jiloan Hamad.

Hur ser du på alla förändringar i Djurgården under sommaren?

– Djurgården har sålt spelare utan att egentligen ersätta dem med samma kvalitet. Det är en självklarhet att laget blivit lidande. Men samtidigt när laget gått dåligt och man inte vunnit matcher så blir det också en faktor att skylla på. Då blir det så att alla tänker "det är bara därför". Hade Djurgården fått med sig vinster hade ingen tänkt på de här sakerna, då hade klubben hittat styrkan i det. Nu när det går dåligt är det lätt att peka finger, men självklart så påverkar försäljningarna laget.

Hamad om Jonas Olssons utspel

Om stämningen varit harmonisk i Hammarby har det varit precis tvärtom i Djurgården under de senaste veckorna. Efter att klubben sålt nyckelspelarna Felix Beijmo och anfallaren Tino Kadewere under sommaren, utan att riktigt ersätta dem, gick lagkaptenen Jonas Olsson ut och kritiserade klubbens transferfönster under en halvtidsintervju med C More i samband med en hemmamatch mot Kalmar FF.

Uttalandet från Olsson fick stor uppmärksamhet men Jiloan Hamad visar förståelse och menar att det bara är Jonas välvilja som lyser genom. Dessutom kan han själv relatera till en liknande situation han själv hade i Malmö FF.

– Jag tror att det var 2012 i Malmö FF när vi tappade guldet, vi hade torskat en match mot AIK och sålt bra spelare under transferfönstret utan att värva. Man är så irriterad för att man vill så mycket som lagkapten, säger Hamad till en början.

Hamad: "Jonas visar att han bryr sig"

Han fortsätter:

– Självklart i en perfekt värld så yttrar Jonas Olssons sig internt med grabbarna i omklädningsrummet, det är facit och något jag står för. Men någonstans försöker jag alltid hitta något positivt, hade jag varit djurgårdare så hade jag varit positiv till att han brinner så mycket för laget. Han står där i intervjun, det är Jonas spontana känslor, och han är irriterad. Han bryr sig mycket.

– Jonas hade kunnat komma hem till allsvenskan med den statusen och bara skitit i allt. Men han står där, visar att han bryr sig och är så irriterad över att klubben inte skött vissa saker på ett bättre sätt. Det är bara hans välvilja som lyser genom. Sedan att han gör det framför tv:n är en annan femma. Jag hade inte gjort så, men man måste se något positivt i det också. Han hade kunnat skita i allt, men Jonas bryr sig. Det skapar en diskussion vilket är bra. Jag har förståelse för hans ilska men jag tycker inte man sköter det på det sättet.