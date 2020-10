”Hade varit jätteglad om Goitom förlänger”

AIK tog en tung seger senast mot IFK Göteborg och står i och med det på fyra raka vinster i allsvenskan med betryggande åtta poäng till kval och en hängmatch till godo. Bartosz Grzelak tycker att hans lag tagit kliv för varje match de senaste veckorna.

– Vi känner oss starka och det känns som att vi rent fysiskt, när jag får data efter matcherna, att vi slår vårt rekord hela tiden för antalet höghastighetslöpningar vilket tyder på att vi blir starkare och starkare. Försvarsmässigt känner vi oss också trygga i perioder av matcher när vi inte är bollförande, säger AIK-tränaren och fortsätter.

– Det skapar en trygghet i gruppen. Sedan har vi pratat internt att vi fortfarande måste ta placering för placering vilket har varit målbilden sedan jag tog över. Vi får inte slappna av bara för att vi tog en till trepoängare senast. Vi är enade kring den målsättningen vilket känns bra.

Hur har du upplevt de senaste veckorna? Vad är den enskilt största anledningen till att ni lyckats vända på det och börjat vinna matcher?

– Vi fick en möjlighet i samband med det första landslagsuppehållet och där fick jag börja jobba med killarna. Vi kunde sätta en spelidé. Det var väldigt intensivt när jag tog över direkt med tre matcher i veckan och spelarna slet mentalt, man kanske inte var riktigt där, och det var svårt att få in det sättet som jag ville spela på under den perioden. Sedan fick vi ett landslagsuppehåll och fyra förstärkningar, vilket bidrar, men jag tror framför allt att spelarna som har varit med hela vägen, då tänker jag på, målvakterna, Per Karlsson, Enoch Kofi Adu, Henok Goitom och Sebastian Larsson.

”Fanns inget att bygga vidare på”

– De hittade sin form om man säger så. De nya killarna som kommit in är självklart bra spelare men de etablerade spelarna som var med under den tunga perioden, har lyft sig något enormt. Det hör också till någon form av orsak till varför det har vänt. Man kan bara spekulera i varför det vände för dem då, och det får spelarna själva svara på, men jag tycker att våra etablerade spelare har lyft sig helt enkelt.

Hur stor har utmaningen varit att sätta en spelidé mitt i allt det här?

– Det är en utmaning så klart framför allt när spelsätten är nästan diametralt motsatta när det gäller försvarsspelet. Det fanns inget att bygga vidare på i den riktningen kände jag utan jag ville sätta mitt sätt att spela. Det var utmanande och framför allt hade vi ett väldigt svårt skadeläge i laget under den perioden. Det var flera spelare som inte kunde spela 90 minuter. Jag minns Mjällby borta när vi förlorad med 1-3, vi hade fem ordinarie spelare borta och det är inget allsvenskt lag som klarar av att åka till Mjällby och ta poäng med fem ordinarie borta. Det var en utmaning på det sättet att du ska komma in och sätta en spelidé och du har flera ordinarie skadade.

– Det var ingen som sa att det skulle bli lätt men det har nog varit lite svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Henok sa det senast till exempel. Han är verkligen en sådan spelare som stod inför ett vägval. Det är lätt att gå till sig själv och säga att ”nu måste jag vila”. Henok var där varje match för AIK och då tycker jag att när alla utifrån ska bedöma hans säsong så måste man ta med det i beräkningarna att han verkligen gjorde en insats för laget när det inte fanns andra anfallare tillgängliga.

Hoppas få behålla Goitom

Just Henok Goitoms kontrakt löper ut efter säsongen och anfallaren har tidigare varit tydlig med att alla framtidsdiskussioner får vänta tills efter säsongen. AIK:s tränare hoppas dock få behålla Goitom.

– Om Henok är fysiskt redo och framför allt mentalt redo att göra det som krävs ett år till så välkomnar jag honom mer än gärna till vår trupp. Det är en utmaning när man kommer upp i de åren. Problematiken blir att man inte kan träna mindre och mindre, du måste snarare träna mer och mer fast på ett annat sätt. Den utmaningen kan Henok bara själv känna att han kan ta sig an men från mitt perspektiv hade jag tyckt att det hade varit jättebra att ha med Goitom. Han är en spelare som framför allt påverkar de unga spelare i rätt riktning. Från min sida hade jag varit jätteglad.

Hur ser du på Norrköpingsmatchen?

– De har kommit ur sin svacka som de hade och nu vann de senast mot Varberg. Norrköping har lite vittring på Malmö känner jag och de har en realistisk chans att göra slutomgångarna spännande. Det här är den svåraste matchen vi ställs inför sedan Malmö borta. Det måste vi vara inställda på att det är ett guldjagande Norrköping som vi möter.