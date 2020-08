”Hade varit dumt av mig att dra upp såna saker”

Det var i förra veckan som Alexander Milosevic, 28, skrev på för den danska nykomlingen Vejle. Mittbacken har skrivit på ett tvåårskontrakt och känner sig inspirerad över att äntligen få börja spela fotboll igen kontinuerligt.

– Det har inte varit den bästa situationen för klubbar och spelare men jag har haft erbjudanden som jag inte varit intresserade av. Till slut kom Vejle fram med ett förslag och en plan som inte bara är kortsiktig, utan en för framtiden, som kändes bra för mig och talande. Det var därför det blev Vejle. En grej till är att min sista riktiga match var för ett år sedan ungefär, man hoppar inte bara in mitt in i en säsong och börjar spela matcher, utan jag behöver tid att komma in i det, säger Milosevic och fortsätter.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

– Då var det en bra tajmning att gå till danska ligan för då får jag en försäsong och en del träningsmatcher. Vejle har en vision och en plan för mig. När det gäller AIK. När jag väl kommer tillbaka till AIK vill jag stanna där och spela karriären ut. Jag känner fortfarande att jag har tid, jag är 28 år gammal som mittback, jag har tid på mig att vara utomlands och tiden i England gav mig mersmak.

Hur ser du på chanserna att ta dig ut i Europa från Vejle?

– Jag vet att personerna runt klubben är jävligt duktiga och de har sålt spelare tidigare för mycket pengar. Det var en av faktorerna att jag valde Vejle men också chansen att spela fotboll igen kontinuerligt. Jag får en försäsong vilket är viktigt för mig. Under tiden har jag tränat på hårt med både fotboll och styrka, så jag känner mig jävligt stark, men det är skillnad när man ska in och spela match. Om det hade blivit AIK så hade jag behövt en startsträcka för att nå min maxkapacitet.

Milosevic berättar om AIK

Det är väldigt många som undrar varför det inte blev AIK. Vad är förklaringen?

– Jag tror dels på grund av coronasituationen. Innan pandemin bröt ut var vi väldigt nära varandra men utan att säga för mycket, för det hade varit fel av mig att säga vad som kunde blivit bättre eller vad som var bra. Just nu i den här situationen, jag som AIK-supporter och spelare, det hade varit dumt av mig att dra upp sådana saker. Det AIK behöver är lugn och ro. Min pappa gick ut i en intervju och sa att han inte hade pratat med AIK på fyra månader. Men jag har hållit kontakten själv med Henrik Jurelius.

– Min kontakt med Jurelius var bra sedan innan men den har blivit ännu bättre sedan han blev sportchef. Jurelius är en otrolig människa och han är ny i sportchefsrollen men jag tror att han kan göra det jävligt bra i AIK. När det inte går bra i en klubb som AIK så jagas det alltid efter syndabockar men jag tror att Jurelius är helt fel person att få den hatten på sig.

Milosevic fortsätter:

– Jag och Jurelius har pratat väldigt tätt som nära vänner. AIK har haft köpstopp en längre tid så det är kanske därför som de inte har hört av sig på fyra månader med något konkret förslag. Men jag vet att Jurelius gjorde sitt yttersta.

Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Var det nära med AIK nu?

– Jag stänger aldrig dörren för AIK men jag sa ganska tydligt till Jurelius de gångerna vi träffades och pratade att för mig som fotbollsspelare.. och jag var även med i Marbella på träningslägret. Man man-spelet.. jag vet inte. Jag hade kunnat spela man man men jag tyckte att det kunde utvecklats på ett annat sätt och bli ännu bättre. Just där och då så sa jag det rakt ut att jag inte trodde på man man-grejen.

Hur ser du på AIK:s situation nu?

– Det är självklart att de behöver nyförvärv men det viktigaste är att spelarna som är där nu inte går runt och tänker på det utan hela tiden försöker göra sitt bästa. Det finns många ljusglimtar men även många som måste höja sig.

– Man får inte gå ned sig som spelare och tänka ”här kan jag tappa bollen”. Jag hoppas att det inte satt sig i huvudet för man måste våga göra misstag, för då klarar man det till slut. I första hand är det spelarna som ska göra det. Först kollar man alltid på sig själv, sedan vad laget kan göra bättre och sen tar man det därifrån.