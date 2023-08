Efter att i torsdags ha säkrat spel i något av gruppspelen i Europa i höst åkte Häcken på en tidig kalldusch hemma mot Sirius. Uppsalalaget chockade de regerande svenska mästarna genom att sätta 0–1 efter en minuts spel. Målskytt: Joakim Persson.

– Det var för enkelt rätt och slätt. Vi följde inte med i löpningarna och sen spelade de sig igenom oss. De tar vara på möjligheterna de får, men det får inte hända, säger Häckens mittback Even Hovland.

Men Häcken, som ställde över ett par tongivande spelare, svarade efter en kvart. Samuel Gustafson hittade fram till Ibrahim Sadiq med en fin höjdboll och Sadiq vände ut och in på Dennis Widgren innan han satte bollen i bortre krysset.

– En jättebra prestation av ”Ibra”, berömmer Häckens tränare Per-Mathias Högmo.

Sirius återtog ledningen

1–1 var ställningen halvtid.

Nio minuter in i andra halvlek tog Sirius ledningen på nytt. Häckens mittback Even Hovland styrde in Tashreeq Matthews avslut från nära håll.

– Det är likadant som vid första målet – det är för billigt. Slarvigt. Vi måste göra jobbet oavsett vilka vi möter, annars straffar det sig, säger Hovland.

Bara ett par minuter senare var Matthews nära att göra 1–3, men den 22-årige sydafrikanens avslut tog i stolpen. Strax därefter hade han en boll i nät, men då blev han avvinkad för offside.

Totlands första mål i allsvenskan

Per-Mathias Högmo var givetvis inte nöjd med matchutvecklingen och efter en timmes spel genomförde han fyra byten på ett bräde.

I den 73:e minuten fick hemmalaget effekt av bytena. En av inhopparna, norrmannen Tomas Totland, dunkade resolut in bollen och gjorde sitt första allsvenska mål efter Valgeir Fridrikssons förarbete.

– Valgeir slog in bollen och så kom jag i full fart och funderade på om jag skulle skjuta med vristen eller med bredsidan. Det blev en sträckt vrist och den gick rakt i mål. Väldigt skönt, säger Totland.

”Visade bra lagmoral”

Hisingslaget låg sedan på ordentligt för ett 3–2-mål – och i den 95:e minuten kom det. Jakob Voelkerling Persson blev olycksfågel när han smällde in bollen i eget mål efter Amor Layounis inlägg.

Vilda glädjescener utbröt på Bravida arena efter det sena avgörandet.

– Väldigt skönt att få tre poäng, det var det vi villa. Vi visste att det här skulle bli en tuff match för Sirius ligger djupt och satsar på kontringar, som många lag gör när de kommer hit. Men vi hade tålamod och visade bra lagmoral, till slut löste vi upp knutarna och vann rättvist till slut. säger Layouni.

Even Hovland:

– Det här var inte min bästa match, men vi tar ändå tre poäng och det var det viktigaste. Det känns som att det alltid händer sånt här mot Sirius, men vi är jättenöjda med att vi vinner den här matchen.

”Fotbollen är brutal”

Enligt Häckens tränare Per-Mathias Högmo var det ingen slump att det avgörande målet kom till slut.

– Det är ingen tillfällighet. Det är mental styrka och en tro på det vi håller på med. Vi vet att vi kan göra mål på slutet, det har vi gjort mot Sirius förut men även mot andra lag. Det här ger oss en hel del självförtroende, säger han.

I Siriuslägret var det naturligtvis desto dystrare miner.

– Fotbollen är brutal. Det är så jag känner just nu. Jag måste välja mina ord här, men vi gör väldigt många saker bra. Det är sjukt tungt för spelarna just nu, men jag är stolt över dem och att vi kan bjuda Häcken på en så pass bra bortamatch som vi gör, säger Sirius tränare Christer Mattiasson.

På torsdag möter Häcken skotska Aberdeen i Europa League-playoff. Returen spelas en vecka senare. Däremellan väntar derby mot IFK Göteborg på söndag.

Sirius tar emot Malmö FF hemma nästa måndag.

