Det såg ut ungefär som väntat på Bravida arena när tabellettan tog emot tabelljumbon. Hemmalaget dominerade stort och det var stundtals spel mot ett mål, men BK Häcken hade ändå svårt att skapa klara målchanser då Gif Sundsvall försvarade sig bra runt eget straffområde.

För att bryta dödläget testade kvicke yttern Ibrahim Sadiq skott från distans. Bollen vobblade visserligen lite, det såg ändå ut som ett ganska enkelt ingripande för keepern Oscar Jonsson, men 1-0 blev det.

Gif Sundsvall var dock inte ofarliga och på stopptid i första halvlek tryckte Pontus Engblom in 1-1 med vänstern, hans tionde mål för säsongen.

Bytet som gjorde skillnad

1-1 i paus – och då gjorde hemmalagets tränare Per-Mathias Högmo ett byte. Ut med Romeo Amane – och in med spelskicklige dansken Mikkel Rygaard som har haft problem med en vad.

Och den justeringen gav omedelbar effekt. BK Häcken skapade direkt ett tungt tryck och det mesta gick via Rygaard. I minut 54 skallade mittbacken Even Hovland in 2-1, en stund senare tryckte Rygaard in 3-1 från nära håll och sedan tofflade Gif Sundsvall in en boll i eget mål.

På stopptid fixade Alexander Jeremejeff straff – som han dock själv brände.

Efter straffen tog sig skyttekungen åt ena knät och blev sittandes.

– Jag vet inte om det var en smäll eller något annat. Vi får se var det tar vägen. Något hände, men jag vet inte hur allvarligt det är. Vi ska kolla hur det känns i morgon och sedan får vi se på måndag, säger Jeremejeff.

Hur ont har du nu?

– Det är okej. Jag har lite ont, men jag vet inte hur illa det. Jag har aldrig haft problem med det innan, så jag vet kanske inte riktigt hur det ska kännas.

Storsegern innebär att BK Häcken kopplar ett ordentligt grepp i guldstriden. Laget är nu inte bara sex poäng före tvåan Djurgården med en match mer spelad – man har också bättre målskillnad tack vare fler gjorda mål. Det innebär att det är stor press på Djurgården inför söndagens derby mot AIK på hemmaplan.

Och Hammarby, som möter Mjällby borta under söndagen, är åtta poäng bakom Hisingsklubben.