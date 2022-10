Den offensive motorn på BK Häckens mittfält var avstängd mot Varbergs Bois (1-1) och mot Djurgården senast (1-0) satte vaden stopp. Mot Gif Sundsvall var tanken att han skulle matchas in försiktigt och därför började han på bänken.

– Max 45 minuters spel hade vi sagt innan, säger Per-Mathias Högmo.

I paus stod det 1-1 och för att få fart på laget byttes Mikkel Rygaard in direkt i andra halvlek. Det gav resultat. Dansken låg bakom det det mesta när BK Häcken skruvade upp tempot. Even Hovland skallade in 2-1, Rygaard själv gjorde 3-1 från nära håll och när matchen var över stod det 4-1 på resultattavlan efter ett självmål.

– Han visar att han har kvalitet som är viktiga, kanske speciellt mot den här typen av motstånd, fortsätter Högmo och syftar på Sundsvalls låga och kompakta försvarsspel.

Redo mot AIK: ”Känns ingenting”

Samtidigt fick Mikkel Rygaard, åtta mål och två assist i år och normalt helt given i startelvan, välbehövlig speltid inför de fyra återstående omgångarna som kan sluta med att BK Häcken tar sitt allra första SM-guld.

– Det är viktigt att få matchträning och feeling när du varit borta ett tag, han har två-tre bolltapp i dag som han inte brukar ha. Så de här 45 minuterna gjorde honom gott och det är en fördel jämfört med om han bara hade spelat 15-20 om vi tänker framåt, säger den norske tränaren.

Redan på onsdag väntar AIK borta för Hisingslaget. Förmodligen är Rygaard redo för 90 minuter då.

– Ja, det tror och hoppas jag. Jag känner ingenting och hoppas att det fortsätter så. Det kändes bra att vara tillbaka på planen och kul att jag kunde vara med och bidra till segern, säger han själv.

BK Häcken toppar tabellen sex poäng före Djurgården som har en match mindre spelad.