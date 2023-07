BK Häcken tog sig enkelt vidare i Champions League-kvalet mot Walesiska The New Saints – totalt vann de med 5-1. Matchen på bortaplan, som spelades under tisdagen, slutade 3–0 till Göteborgslaget.

Men det var inte bara glada miner i laget efter matchen. Simon Gustafson klev nämligen av skadad.

Missade säsongsinledningen

Nu rapporterar Fotbollskanalen att han kommer att bli borta i flera veckor – på grund av en muskelbristning i baksida lår.

Simon Gustafson var skadad i början av säsongen, och har således bara hunnit spela sex allsvenska matcher. Fotbollskanalen skriver att det inte är samma skada nu, som då.