Efter Malmö FF:s seger borta mot Hammarby tidigare på söndagen behövde Häcken vinna hemma mot Halmstad för att hålla jämna steg med MFF i kampen om SM-guldet.

Hemmamatchen mot Halmstad började som planerat för de regerande mästarna. Mikkel Rygaard gav Häcken ledningen med ett distansskott efter en kvarts spel.

Några fler mål blev det inte i första halvlek. När målen väl kom i andra halvlek var det gästerna från Halmstad som gjorde dem. Först nickade Jack Cooper Love in en retur från nära håll till 1-1. Knappt två minuter senare tog Halmstad ledningen. Den här gången var det Kazper Karlsson, 18, som avancerade in i offensivt straffområde och placerade in ledningsmålet för HBK.

Häcken avgjorde sent

Men drygt tio minuter senare hade Halmstads Naeem Mohammed ett jätteläge att punktera matchen när han kom fri med Peter Abrahamsson i Häckens mål. Skottet gick förbi Abrahamsson men gick därefter i stolpen och ut.

– Vi är nära både en och tre poäng. Framför allt gör vi en väldigt stark andrahalvlek. Vi har ju två otroliga möjligheter att göra ett tredje mål, en boll gick ju i stolpen, men i stället gör de 2-2, säger tränaren Magnus Haglund.

Bara minuter senare kunde Häcken kvittera genom jättelöftet Momodou Sonko efter en omställning. Därefter svängde matchen fram och tillbaka med fina chanser för båda lagen. Men det var Häcken som var vassast framför mål. På tilläggstid nickade Even Hovland in en hörna som betydde 3-2 och tre viktiga poäng till hemmalaget Häcken.

– Hovland är fantastisk på fasta situationer. Tufft att åka härifrån med noll poäng. All heder till spelarna som gör en beundransvärd insats mot svenska mästarna. Jag är väldigt besviken men tar med mig många, många saker härifrån som var väldigt bra, säger Magnus Haglund.

Even Hovland:

– Det är skönt med tre poäng. Men vi är inte nöjda med att vi ger bort så mycket chanser.

Halmstads Kazper Karlsson var nöjd med lagets prestation, men besviken över resultatet.

– Vi skulle kunna vinna i dag. Vi gör inte det, men det är mycket vi kan ta med oss, säger han.

Högmo: Otroligt stolt

BK Häcken var på väg mot sin tredje raka förlust i allsvenskan när laget alltså vände och vann mot ett välorganiserat Halmstad.

– Jag är otroligt stolt över spelarnas attityd. En tuff match mot en svår motståndare. En del bra prestationer, men vi har en del att göra i offensiven när det gäller relationen mellan spelarna, men det är inte så konstigt när vi har många nya. Jag är också glad för Simons (Gustafson) inhopp, hans ”impact” gav oss mycket. Sedan har vi en supermålvakt i Peter (Abrahamsson), säger tränaren Per-Mathias Högmo.

