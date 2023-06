BK Häcken går nu till uppehåll med tre raka segrar.

Bénie Traoré hade en hel del tur när han fick Romeo Amanes skott på sig och styrde in 1–0 mot Mjällby bakom en ställd Noel Törnqvist efter tio minuters spel. Det var anfallarens tolfte mål för säsongen och med det toppar han allsvenskans skytteliga.

Traoré har därmed fyllt tomrummet efter förra säsongens skyttekung Alexander Jeremejeff, men frågan är hur länge den 20-årige ivorianen blir kvar i allsvenskan. Häckens målkung har haft ögonen på sig från större klubbar sedan en tid tillbaka.

2–0 i lördagens möte med Mjällby gjorde mittbacken Even Hovland, fint framspelad av 17-årige Pontus Dahbo som fick chansen i vadskadade Lars Olden Larsens frånvaro.

– Jag fick bollen, sen utmanade jag en mot en och spelade in den i straffområdet och så var Even där och petade in den. Väldigt skönt, säger Dahbo till Discovery+.

Talangerna i fint samspel

Andra halvlek var bara fyra minuter gammal när Pontus Dahbo också fick komma med i målprotokollet.

18-årige Momodou Sonko serverade 17-åringen som kunde stöta in 3–0 från nära håll. En läcker aktion av Häckens talangfulla yttrar.

– Det är jättekul att få spela allsvensk fotboll och att få chansen från start, säger Dahbo.

Tränare Per Mathias Högmo hyllar Dahbo och övriga ungtuppar.

– Vi spelar med unga killar och det gläder mig väldigt mycket att se hur de kommer in i laget och spelar med den auktoritet som vi önskar att Häckenspelare ska ha. De spelar med stort självförtroende men på ett ödmjukt sätt, säger Högmo.

Häcken kontrollerade matchen mer eller mindre från start till mål och 3–0 blev slutresultatet.

– Vi var inte ens nära. En jävligt tråkig match att spela. De fick styra och ställa och vi var inte i närheten av att störa dem. Jag tycker att vi gjorde det lättare för dem än vad det borde ha varit, säger Mjällbybacken Tom Pettersson till Discovery+.

■ Texten uppdateras.