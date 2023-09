Sju matcher, två mål. Det är inget horribelt facit, men …

Musa Gurbanli kom till Djurgårdens IF med stora förväntningar. Han hade öst in mål i Qarabag och beskrevs, av tränaren Thomas Lagerlöf, som ”den överlägset bästa avslutaren vi har haft här sedan Emir (Kujovic)”.

Med det sagt hade nog många förväntat sig mer. Inte minst att Gurbanli skulle förvalta de fina målchanser som uppstår. Som jätteläget i förlustmatchen (1–2) mot IFK Värnamo senast. Eller straffen mot Degerfors IF.

– Det måste bli bättre och jag är säker på att det kommer bli det, säger Gurbanli och är, i en och samma mening, både självkritisk och förhoppningsfull.

Det har inte gått så bra som han hade önskat, men han är säker på att det kommer vända.

– Jag är en anfallare, en offensiv spelare, så jag måste göra mål och assist, jag vet det. Jag försöker förbereda mig så bra jag kan inför matcherna och ju mer jag spelar kommer det bli bättre och bättre. Jag blir mer van vid svensk fotboll.

FAKTA: GURBANLI I ALLSVENSKAN Spelminuter: 427 Avslut: 15 Avslut på mål: 7 Mål: 2 xG: 3,39 Assist: 1 Visa mer

Gurbanli fortsätter:

– Sedan handlar det inte bara om 90 minuter på planen. Det är också hur vi lever, äter, sover, tränar. Jag försöker göra mitt bästa i allt det där för att nå min bästa nivå. Jag jobbar hårt. Fortsätter jag bara på rätt väg så kommer målen komma.

Har missarna påverkat ditt självförtroende?

– Det är så med alla anfallare. När du gör mål blir självförtroendet bättre och bättre. När du inte gör mål kan det gå ner lite. Det är normalt. När jag gjorde två mål för två veckor sedan var självförtroendet högt. Nu har jag inte gjort mål i två matcher så då kanske det är lite nere.

Känner du press att leverera?

– Nej. Jag vet att folk försöker sätta press på sig själva, men jag försöker bara göra mitt jobb. Och jag vet att jag gör mitt bästa, det är därför jag inte känner någon press. Om jag visste att jag hade kunnat ge mer, springa mer, men inte gjorde det. Då hade jag känt press.

Redo för sitt första Stockholmsderby

På söndag väntar ett derby mot AIK för Musa Gurbanli och Djurgårdens IF. 21-åringen har sett fram emot matchen. Länge.

– Det blir mitt första derby, säger han.

– Jag har hört att det är det största derbyt i Sverige. Jag vet att atmosfären kommer vara galen. Fansen är fantastiska i derbyn, jag har sett några videos på det.

Kanske lossnar det ordentligt för Musa Gurbanli mitt i allt det där? Djurgårdens IF:s lagkapten Magnus Eriksson kan se det framför sig.

– Han är extremt ambitiös. Han vill hela tiden bli bättre. För oss handlar det om att peta in honom i de lägena där han är som bäst. Och han är grym i boxen. Jag tycker att han har haft en uppåtgående trend och form. Sedan stack han i väg på landslaget, det är väl en sjuhelvetes resa fram och tillbaka. Nu har han fått en vecka här och kommit in i allt. Jag tror att han är fit for fight för att göra lite mål på söndag.

