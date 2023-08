Guillermo Molins, 34, lämnade norska Sarpsborg vid årsskiftet efter en andra sejour i klubben och anfallaren har varit klubblös sedan dess.

Ett halvår som har varit tufft, menar han.

– Jag längtar väldigt mycket till att få spela fotboll igen, sedan får man se om det blir så eller inte. Det är inget jag kan kontrollera. Det måste komma något som känns bra och jag hoppar inte på något bara för att. Jag gjorde 13 poäng förra säsongen och var helt säker på att jag rätt lätt skulle hitta en klubb som passade, men det har jag inte gjort, säger Molins.

Han beskriver hur de senaste sex månaderna utan fotboll gett honom ett kvitto på hur pass mycket han saknar fotbollen, men att det fortsatt är lite osäkert vad framtiden blir.

– Jag känner att antingen måste det vara något jag ekonomiskt inte kan tacka nej till, eller något som är hyfsat nära Malmö utan att vara i Sverige. Och det är svårt. Jag har haft möjlighet i x antal transferfönster att skriva på för svenska klubbar men valt att tacka nej, säger han.

– Men det är en sak jag inte kan styra över – det är åldern. Jag blir äldre och det är faktiskt något jag inte kan påverka, allt annat kan jag ändra på. Det är en cynisk bransch och mycket som ska klaffa.

”Hört av sig svenska klubbar varje fönster”

Hans familjesituation – där barnen på elva, tio, åtta och sex år bor i Malmö – komplicerar klubbletandet, vilket är en av anledningarna till att han varit utan klubb.

– Att ha barnen i Malmö för tillfället är inget som är optimalt eller något jag önskar. Samtidigt vet jag inte hur många år jag har kvar som fotbollsspelare. Men barnen mår bra, det är de allra viktigaste, säger han.

I våras ryktades det om intresse från både Tromsö och Fredrikstad, men den ena var för långt bort och den senare spelar i norska andradivisionen.

Samtidigt är Molins tydlig med att det inte kommer att bli en flytt till Sverige om det inte är Malmö FF som hör av sig. Han tycker inte att det begränsar urvalet i klubbjakten, även om det försvårar.

– Det är därför det blivit Norge de senaste åren för att det är ett hyfsat pendlingsavstånd, där har Sarpsborg varit perfekt. Det är utanför Sverige men samtidigt så nära gränsen det kan bli. Även om det inte är optimalt har det funkat, det är bara fyra timmars körning.

Guillermo Molins spelade i Sarpsborg i två år med en kort vända i Rosenborg. Foto: CHRISTOFFER ANDERSEN / NTB TT NYHETSBYRÅN

”Då får man bara bita i det sura äpplet”

För närvarande håller han dels i gång på egen hand, dels med sin gamla klubb Sarpsborg sedan två veckor tillbaka, som på dagen vi träffas ska han upp köra upp till Norge på kvällen igen för en ny träningsvecka.

Om det inte skulle komma upp något intressant nog känner han ingen ångest av att lägga skorna på hyllan helt.

– Jag har gjort min träning och är redo att kliva in om det behövs någonstans. Annars får man väl bara inse, om sommaren går nu och det inte kommer något intressant, att det är dags att lägga ner karriären. Ibland får man se grejer för vad de är också, säger han.

– Då får man bara bita i det sura äpplet, vara nöjd över vad jag har åstadkommit och se framåt mot nästa utmaning.

Vad har du haft för erbjudande under vintern/sommaren?

– Utan att gå på direkta namn, men från att jag skadade knäet 2014 när jag var i MFF har det varit svenska klubbar som hört av sig varje transferfönster. Både toppklubbar som konkurrerar direkt med MFF om guldet, och även den senaste tiden mix av övre halvan och klubbar som krisar lite, säger Molins.

– Där har vissa varit lättare att säga nej till, och andra har man ändå känt att ”nej, de konkurrerar ju inte med MFF på det sättet”. Men i slutändan har det inte varit försvarbart för mig själv att välja det.

I vintras hade han ett erbjudande från Asien, som han kunde tänka sig ta men som i slutändan försvann.

– Det fanns ett erbjudande från en klubb i Indien som jag var väldigt sugen på att ta. Jag sa då till Sarpsborg att jag ville testa det. Efter förhandlingar trodde jag det var spikat, men de hade en utlänningskvot att ta hänsyn till och behövde bryta ett annat kontrakt. Under tiden tackade jag nej till några erbjudanden, säger han.

– När de väl lyckades bryta kontraktet blev det betydligt dyrare än vad de trodde, vilket påverkade mitt kontrakt. Sedan försvann den affären, månaderna gick, och plötsligt var det april.

”Är redo att kliva in”

Samtidigt som han inte haft en klubb under ett halvår har hans gamla klubb Malmö FF, som han fortfarande ser varje match av, gått bra i allsvenskan.

Men den långa följetongen har varit att MFF behöver ett alternativ till Isaac Kiese Thelin på topp. Molins avslöjar att han försökt sälja in sig själv där.

– Jag försökte mig på det i våras och pratade faktiskt med ”Danne” under våren, jag hörde med honom. Ta Sören (Rieks) som exempel, han vet att han inte kan spela trettio omgångar, men han tillför varje gång han kommer in. Det var lite den ”pitchen” jag försökte sälja in, säger han.

– Då fick jag svaret att ”de är ute efter något yngre”, och det har jag full förståelse för. Samtidigt är kanske jag och Kiese Thelin lite liknande spelartyper och de vill nog ha någon mer rörlig. Men rent personligen tror jag att jag hade kunnat tillföra.

Foto: Gustaf Rauer

”Vore dumt att stänga den dörren”

Molins blir 35 år i september, och har funderat lite grand på vad som väntar efter karriären.

Han ser sig själv som ungdomstränare i Malmö FF om en inte alltför lång framtid.

– Jag har representerat Malmö och vill ge mig chansen att jobba för föreningen igen i någon roll. Då vore det väldigt dumt att stänga den dörren genom att spela för en annan svensk klubb, säger han.

– En dröm hade varit att kliva in på ungdomssidan i MFF och hjälpa yngre spelare. Jag har både den tuffa och mjuka sidan, pratar många olika språk och har ett stort kontaktnät. Men tajmingen måste vara rätt.

Han valde att lämna MFF i augusti 2020 efter att han varit petad i tre raka matcher under den danske tränaren Jon Dahl Tomasson ledning.

I dag är det dock inga slitningar kvar mellan varken klubb, tränare eller spelare.

Hur känner du om uppbrottet med MFF med lite distans på det?

– Att det blev fel, samtidigt är jag en känslomänniska. Nu i efterhand skulle jag ha skött saker annorlunda, stängt munnen och krigat på. Där och då kände jag att jag förtjänar mer respekt och speltid, säger han.

– Jag har nog tagit vissa saker lite för personligt, men man lär så länge man lever. Så är det.

LÄS MER: Sören Rieks luriga svar om framtiden