AIK tog en säker trepoängare hemma mot Elfsborg på lördagen. Kolbeinn Sightorsson fick göra sina två första mål i AIK-tröjan och Henok Goitom gjorde sitt första allsvenska mål den här säsongen. Därmed går AIK tillfälligt upp på en andraplats, tre poäng bakom Malmö FF - som i morgon gästar Djurgården på Tele 2 arena i en seriefinal.

– De kan väl få kryssa. Vi har sagt det, vi är tre poäng efter med en match mer spelad och vi måste sätta press på konkurrenterna och vinna våra matcher, speciellt när vi spelar dagen innan. Vi ska sätta pressen på dem och det är alltid tuffare att gå ut och spela matcherna då och leverera resultat, säger Sebastian Larsson

Goitom: ”Vi vill gå om ettan”

Henok Goitom har inget emot om Djurgården och MFF kryssar.

– Man vill inte att Malmö ska vinna för de är etta. Ett kryss kanske, säger han.

Är det viktigt att sätta press på konkurrenterna?

– Jag tror mest att vi vill gå om ettan i tabellen och de har Europaspel precis som vi. Mycket kan hända under sommaren och hösten. I och med att vi inte ligger etta så kan vi bara vinna våra matcher och sedan får man hoppas att resultaten går vår väg.

Oscar Linnér var glad över insatsen mot Elfsborg och hoppas att det kan ge mersmak inför kommande matcher.

– Jätteskönt så klart. Vi är i en hektisk matchperiod nu och det är otroligt viktigt att vi håller oss fokuserade vilket vi klarade i dag. Det var ett styrkebesked. Jag har känt ett tag att vi har något på gång med vinsten mot Hammarby och när vi mötte MFF står vi upp väldigt bra, vi är bättre än dem egentligen. Vi vinner mot Kalmar men klev på en mina i Armenien, men vi kan skaka av oss det snabbt. Vi gräver inte ner oss efter förluster, säger Linnér.

Linnér: ”Hoppas Malmö tappar poäng”

Vad hoppas du på för resultat mellan Djurgården och Malmö FF?

– Det finns väl ingen match man vill hålla på Djurgården men visst det är bara att konstatera att Malmö är riktigt bra, de måste börja tappa poäng om vi ska ha en chans att komma ifatt. Det gör väl att man kanske hålla tummarna för Djurgården, men det känns dåligt att behöva göra det. Men absolut, jag hoppas att Malmö tappar poäng.

Inget kryss då?

– Nej, laget att jaga är Malmö FF. Det är den platsen vi siktar in oss på, desto bättre är det om de tappar så mycket poäng som möjligt. Som man bäddar får man ligga lite under hösten, de här tre poängen man tar under sommaren är anonyma för man kommer inte komma ihåg det senare. Det är nu vi gör grovjobbet under serien för att sätta oss i ett bra läge i höst. Vi brukar vara starka då och vi siktar på det även i år. Vi ska ha en chans att utmana om SM-guldet för potentialen finns i gruppen.