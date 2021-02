Goitom hjälte när AIK premiärvann

Det var en typisk svenska cupen-match som utspelades sig i Oskarshamn med snövallar och en stundtals tempofattig tillställning. AIK är pressade att vinna cupen, men har en tuff grupp med Hammarby, AFC Eskilstuna och Oskarshamns AIK.

Första matchen slutade med vinst till AIK efter ett mål i första halvleken av evighetsmaskinen Henok Goitom, som fick hoppa in i startelvan i sista sekunden då anfallskollegan Bojan Radulovic fick en känning på uppvärmningen.

Den andra halvleken inledde med ett AIK-mål efter ett inspel från kanten av Erick Otieno, som styrdes in i eget mål av en olycklig back.

”Jag tycker att vi ska höja oss”

2-0-ledningen var ett faktum och AIK såg ut att gå mot en bekväm seger, men Oskarshamns AIK skulle ge matchen lite dramatik. Sotirios Papagiannopoulos orskade en frispark efter att bollen tog på hans hand och hemmalaget reducerade via en hård frispark av Oskar Stejdahl.

– Bollen snuddar min hand, en liten touch. Det är sånt som händer de får in målet och då får de energi. Jag tycker att vi ska höja oss mycket mer i andra halvleken, säger Papagiannopoulos till C more.

Det blev inga mer mål och matchen slutade 2-1 till AIK och de möter AFC Eskilstuna i nästa gruppspels-match lördag den 27:e.