AIK har kämpat i allsvenskan den här säsongen. Inför omgång 24 ligger man på tolfteplats i tabellen och målet är i första hand att säkra allsvenskt spel till nästa år. Henok Goitom fyllde 36 år för några veckor sedan och har spelat alla lagets matcher i år, samtliga utom tre från start.

Han har inte fått i gång målskyttet, han har sett trött ut och kritiken har varit närvarande i stort sett varje vecka sedan säsongen startade i juni. Nu sitter han vid ett träbord på klubbens träningsanläggning och berättar om säsongen ur sitt eget perspektiv. Om hur han har offrat sin kropps välmående för klubbens skull.

– Ett sådant här matchschema har jag aldrig upplevt tidigare under min karriär, och nu ska jag göra det första gången när jag är 36. På det har vi också haft skador på min position vilket har gjort att antingen spelar jag, eller så finns det ingen annan tillgänglig, säger han och fortsätter:

– Och just i det läget så har jag ett beslut att ta. Jag kanske känner att jag ligger på 50 procent och inte har en enda maxlöpning i mig innan match. Antingen tänker jag på mig själv då och säger ”jag måste vila två matcher nu” och så får det gå som det går med laget, eller så säger jag ”vet du, jag tar smällen och spelar trots att det kommer att uppfattas som att jag kanske har gjort mitt på fotbollsplanen”.

Goitom valde att ”ta smällen” som han kallar det, och beskriver hur han gått från match till match och känt sig sämre och sämre hela tiden.

– För mig fanns det inget snack, man ställer upp för laget och gör det bästa man kan av de där 50 procenten. Man försöker göra hundra av det man har. I slutänden har jag på mig en tröja, ett klubbmärke, och det går före det individuella eller hur supportrar ska se på mig.

”Låter som att jag varit här i två, tre månader”

Goitom berättar hur han under stora delar av säsongen har tänkt på och värderat varenda situation på planen utifrån hur mycket energi han kvar, och att det har hindrat honom från att få ut det bästa av sig själv.

– Definitivt. Man tänker hela tiden, för om det bara finns en sprint kvar i kroppen måste man välja rätt tillfälle. Det har kommit lägen då folk tycker att jag ska gå, men jag känner ”jag har inget bränsle, det är helt slut”.

Det har ju blivit så som du beskrev, det finns de som menar att du är helt slut nu. Hur känns det att det har blivit så?

– Jag har fått kritik sedan 2012 och det är inga problem för mig. Men jag tror frågan är hur kritiken framförs, inte att man får kritik. Den kritiken jag får, det låter som att jag bara har spelat i två, tre månader i den här klubben. Men jag kan inte kontrollera vad andra säger.

– Däremot har jag lärt mig att hålla min gard uppe. Jag lät den vara nere och trodde att allt var frid och fröjd, men det är tydligen inte det. Då får man börja fundera på vilka som vill en väl. För kritiken ska leda till någonting bra i slutänden, det är det som är meningen med kritik.

”Det är synd, men jag klarar av det”

När vi pratar om kritik minns Goitom tillbaka till en av sina säsonger i La Liga, då han hade en ansträngd relation till supportrarna i sin dåvarande klubb Valladolid.

– Jag tyckte inte att de hade min rygg när det gick dåligt, men så fort det gick bra skulle de plötsligt applådera. Jag var mer rebell eller vad man ska säga, det var mer känslor på den tiden och jag sa att ”är du emot mig nu kan du vara emot mig sen också”.

– Då blir det friktion eller vad man ska kalla det, den fanns hela året, men det stärkte mig eftersom jag hade min bästa säsong rent målmässigt i La Liga den säsongen. Så jag har erfarenhet av att få kritik och ändå göra det jag är bra på.

Han säger att när han kritiseras i dag kan han ta det på ett annat sätt.

– Det som händer nu är bara… Jag brukar säga till alla fotbollsspelare att i slutänden är det du som lever din dröm och det spelar ingen roll vad folk säger. Du hade kunnat städa kontor, och då är frågan om du vill göra det eller om du vill spela fotboll och få kritik. Man väljer att spela fotboll, och då kommer det på köpet.

– I slutänden är det en dröm att spela. Många slutar strax efter 30 och jag är 36 nu, så jag har spelat några år mer än vad man kanske brukar. Det är lite synd med kritiken, men i det så känner jag ändå att det är lugnt, jag klarar av det.

Kan vara sista säsongen

Den senaste tiden har det allsvenska spelschemat lättat och det har petats in tre landslagsuppehåll under hösten. Vi är inne i det andra när vi sitter utanför klubbhuset på Karlberg. Henok Goitoms kontrakt med AIK går ut om knappt tre månader. Det finns ingen anledning att linda in frågan.

Är det din sista säsong i år?

– Jag tror så här, jag vill inte skapa rubriker och därför kommer jag inte säga någonting, men jag vill att min kropp ska vara hundra procent och jag vill inte att Jurelius ska behöva tänka på de här sakerna förrän säsongen är slut.

– Hade vi varit i mitten av tabellen hade det varit annorlunda, men nu ligger vi där vi ligger, vi är inte säkra och jag vill inte att det ska finnas något spel mellan mig och Jurelius eller vad man ska säga. Låt oss spela klart säsongen och sedan kan vi ta det snacket i december, prio ett är att vi ska se till att vi är kvar i allsvenskan.

Han lägger till:

– Men hade du ställt frågan när det var som mest hektiskt och jag hade behövt svara på 0,5 sekunder hade jag känt ”det här är jobbigt, kroppen säger ifrån”. Men nu är det ett annat läge, och jag vet att nästa år kommer förmodligen inte vara lika hektiskt.

Men du säger ändå att du vill att kroppen ska vara hundra procent om du ska fortsätta, hur många procent är den på nu?

– Nu är jag på väg dit. Sedan får vi se om jag kommer dit, för så fort det blev lite glesare i schemat så trodde jag att det skulle bli perfekt på en vecka, men det låg kvar i kroppen. Det tog två, tre veckor innan jag kände av att det helt plötsligt var skönt att spela fotboll igen.

