Gerzic: ”Vi blev som pelare, det var sjukt”

Läget är akut i ÖSK. Efter att laget bara vunnit fyra matcher den här säsongen är det ingenting annat än segrar som gäller under majoriteten av de sju omgångar som återstår för att klara sig kvar i allsvenskan till nästa säsong.

Klubbikonen och lagkaptenen Nordin Gerzic har fått anpassa sig till en säsong med klart mindre speltid än vad han är van vid.

– Jag vill alltid spela och tycker att jag ska spela. Men jag kan inte lägga så mycket energi på att tänka på varför tränare gör som de gör. Jag har i stället lagt väldigt mycket energi på att försöka hjälpa till och försöka få saker och ting att fungera, men det har inte fungerat så här långt.

På vilket sätt har du försökt hjälpa?

– Jag försöker pusha spelarna, jag försöker hjälpa de nya tränarna som har kommit, men vi är där vi är. Jag har gjort allt även om jag inte har spelat så mycket. Jag har gjort vad jag kan, jag har gett allt, jag kan inte göra mer. Men vi är fortfarande där vi är. Och får jag inte spela kan jag inte påverka det som händer ute på planen, så det har varit väldigt frustrerande många gånger.

”Jag skiter i om det är Degerfors”

I förra matchen förlorade man med 2-0 mot bottenkonkurrenten IFK Göteborg. Nordin Gerzic satt för första gången den här säsongen på bänken hela matchen utan att få spela en enda minut. Nästa utmaning blir lokalrivalen Degerfors, men att det är just ett derby med allt vad det innebär, blir sekundärt för Gerzic när klubben i hans hjärta befinner sig i det läge som de gör.

– Jag är ÖSK-supporter, det är bara så det är. Men jag är fotbollsspelare också, och just nu är det den bubblan jag behöver leva i. Och då skiter jag i om det är Degerfors eller vilka det är vi möter, matchen måste vinnas.

Rivaliteten blir lite sekundär med tanke på ert tabelläge?

– Ja, den är irrelevant i det här läget skulle jag säga, den spelar ingen roll, vi måste vinna. Nu är det Degerfors, sen är det Halmstad, sen är det Djurgården eller vilka det är. Matcherna måste vinnas. Visst, det hade varit jävligt roligt om vi låg bra till att möta Degerfors, det är klart det är så, men nu är det för mig skitsamma. Vi har inte råd med någonting annat att vinna oavsett vilka som står på andra sidan.

Vad är ditt budskap till dina medspelare inför den här matchen?

– Tro på det, gör som tränaren säger och töm dig. Töm allt du har. Har du gjort det så har du gjort allt du kan även om du förlorar. Det finns en känsla som jag har haft vissa gånger som fotbollsspelare, och det är när du kommer hem efter matcher och känner dig smutsig för att du undrar ”gjorde jag allt? Gav jag allt?”. Och det har jag lärt mig, att alltid ge allt så har man i alla fall gjort det. Ibland blir det fantastiskt, ibland förlorar man ändå. Men det är en vidrig känsla att komma hem och känna ”fan, jag kunde gjort mer”.

”Vi har fan inte gjort några mål”

Är det det enda som gäller resten av säsongen nu, att ge allt, tömma sig och se vad det räcker till?

– Nu är inte jag tränare, men om du frågar mig är det att vi måste gå ut och köra. Släppa loss. Följa den taktiska planen men i den taktiska planen - kör. Det är det enda jag verkligen tror på kan ge oss tre poäng, att vi vågar köra.

Känner du att ni blev för avvaktande i första halvlek mot Göteborg?

– Ja. Jag tycker att det blev väldigt dåligt, väldigt väldigt dåligt. Extremt dåligt. Det blev för mycket av det defensiva, vi var tio pelare och den enda som gjorde saker var vår målvakt. Vi var pelare. Det var sjukt.

Har ni pratat om och tränat på att göra någonting annat inför den här matchen?

– Pratat om det har vi definitivt gjort. Det kommer inte få se ut så, det får det inte. Vi måste göra mer än så om vi ska vinna fotbollsmatcher för det där såg ut som svenska cupen när man spelar kval ett allsvenskt lag mot division 2.

– Det är en svår balans för oss. Marcus kommer in och det är snabba ryck, han ser att vi har släppt in mycket mål och vill täta till defensiven, men det blev lite väl. Sedan hade han lite andra idéer framåt men det föll inte väl ut i den här matchen. Jag tycker att vi gav bort det för absolut, vi har släppt in mycket mål och förlorat matcher den här säsongen, men vi har ju fan inte gjort några mål heller. Det är det vi förlorar på.