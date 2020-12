Ger besked efter de otäcka bilderna

Pavle Vagic lånades in från Malmö FF under under sommaren och var en viktig pusselbit när Jönköpings Södra säkrade kvalplatsen till allsvenskan.

Men i den tunga 3-1-förlusten i den första kvalmatchen mot Kalmar åkte Jönköping på ännu en smäll när mittbacken bars ut på bår.

– Han fick en smäll mot ansiktet och har inget minne av den incidenten, säger Jönköpings lagläkare Lars-Göran Hassel.

Pavle Vagic missar returen mot Kalmar

Läkaren fortsätter:

– Han har minnesluckor och det är förmodligen en hjärnskakning. Han hade ont i nacken också och att han åkte till sjukhus är mer av en försiktighetsåtgärd.

– De var och hämtade honom här med ambulans. Han mår väl efter omständigheterna.

På söndag spelas returen i Kalmar och Jönköping måste göra minst tre mål för att gå till allsvenskan. Då spelar inte Pavle Vagic.

– Han är inte med på söndag. Inte med den smällen, det finns inte en chans. Vi har en hjärntrappa vi måste följa, det går inte att chansa, säger Lars-Göran Hassel.