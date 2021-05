”Går att hävda att han ska bli utvisad för det”

AIK välkomnade Malmö FF med en blytung förlust mot Norrköping i bagaget. Däremot hade hemmalaget tre raka segrar i sin borg Friends arena att luta sig tillbaka mot när den sjätte omgången av allsvenskan blåstes i gång.

I mitten på första halvlek fick MFF:s Jo Inge Berget med sig en frispark strax utanför AIK:s straffområde. Det var även Berget som på frisparken lyckades skarvnicka in 1-0 för bortalaget.

– Den där nicken är skicklig. Felvänd och att få den där lilla lilla skarven mot den bortre ytan. Jättevackert mål, sa expertkommentatorn Irma Helin om målet i Discovery plus.

1-0 ledningen såg ut att stå sig och det var först en bra bit in i andra halvlek som kvitteringsmålet kom – därtill ett självmål.

– Nicolás Stefanelli piskar in bollen, som är ett inlägg och in i mitten är det Lasse Nielsen som kommer på bollen och då försvinner den in. Stolpe in, säger kommentatorn Jonas Dahlquist i Discovery plus.

I den 77:e matchminuten gav sig Sebastian Larsson in med sulan först i en närkamp med MFF:s Anders Christiansen. För den närkampen tilldelades han ett gult kort, sitt andra på de senaste två matcherna, och uteblir därmed i kommande match mot Östersund.

Det diskuterades i kommentatorsbåset om huruvida det ”bara” skulle varit ett gult kort.

– Det går sannerligen att hävda att Sebastian Larsson ska bli utvisad för det här, sa Dahlquist.

Matchen slutade 1-1.