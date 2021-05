Stjärnan sänkte AIK – med dubbla mål

AIK kunde gå upp på delad första plats om de vann borta mot Norrköping, som kom från en moralstärkande vinst i den senaste matchen mot Örebro.

AIK tog ett grepp om matchen direkt. De inledande 25 minuterna var Norrköping tillbakatryckta och AIK radade upp flera målchanser, bland annat ett skott i stolpen av Nicolas Stefanelli.

Hemmalaget skulle jobba sig in i matchen och slutet av den första halvleken var en jämnare tillställning, men det mållösa resultatet stod kvar till halvtidsvilan.

– Vi sätter varandra i svåra situationer, i stället för att göra det enkelt försöker vi göra det svåra och lite finare, säger Sead Haksabanovic i Discovery Plus.

AIK kom även ut pigga till den andra halvleken. Fem minuter in var Nabil Bahoui högst på en frispark från Sebastian Larsson och bollen gick i ribban.

Samtidigt var Norrköpings stora stjärna, Haksabanovic, ett konstant hot för hemmalaget i omställningsspelet.

Adegbenro med dubbla mål

Och det var hemmalaget som skulle hitta det första målet.

Den nyinbytte Ari Skulason hittade med ett snyggt skruvat inlägg in till Samuel Adegbenro som nickade in bollen i nätet.

– Man får väl säga att det är ett ganska lyckat byte för Rikard Norlings IFK Norrköping, säger Petter Barrling i Discovery Plus.

25-åringen, som kom som en stjärnvärvning från Rosenborg i vintras, har onekligen blivit en succé med fyra mål gjorda mål.

Men han var inte klar för kvällen.

I den 86:e minuten hittade Haksabanovic in till Adegbenro som ännu en gång nickade in bollen, denna gång via stolpen, in i nätet.

– Detta är lagarbete, vi har jobbat varje dag för detta. Som ett lag gör vi verkligen bra ifrån oss. Jag är glad i dag, inte för bara för målen, men för vinsten, säger Adegbenro.

Med det målet gick nigerianen upp i skytteligaledning, med fem mål på fem matcher.

Norrköping vann matchen med 2-0 och har nu tre raka vinster i allsvenskan.

Haksabanovic: ”De har respekt för mig som spelare”

– De har mycket respekt för mig som spelare, och det är väl bra på ett sätt. Det är bra för mig också för det förbereder mig för större utmaningar, jag har nästan 1-3 spelare på mig varje gång, om jag klarar det så kan jag klara mer, säger Haksabanovic i Discovery+.

Grzelak: ”Såg inte framför mig 2-0”

Efter matchen var AIK:s tränare Bartosz Grzelak inte nöjd med att de förlorade.

– Kan inte påstå att det saknas chanser, jag tycker att vi har målchanser matchen igenom och borde gjort ett mål. Jag tänkte att när de ledde att i värsta fall kan det sluta 1-1, såg inte framför mig att det kunde sluta 2-0, säger han i Discovery+.

Han fortsätter:

– Prestationen är tillräckligt bra för att vi ska vinna, spelar vi så här i fler bortamatcher så kan jag omöjligt se att vi inte kommer att vinna dem.