Häcken satte gasen i botten direkt borta mot Sundsvall och träffade stolpen två gånger om redan efter två spelade minuter.

Först nådde Johan Hammar högst på en frispark och nickade mot mål – men Andreas Andersson stod för en kanonräddning ut i stolpen. På returen var Blair Turgott först fram, men även hans avslut träffade stolpen.

Alexander Jeremejeff sköt 1–0 till Häcken på straff. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Dubbla straffar – på fem minuter

Den händelserika inledningen fortsatte och efter sex minuter träffade en Häcken-hörna Pontus Engbloms hand och domare Kristoffer Karlsson pekade på straffpunkten, till hemmalagets stora förtvivlan.

Allsvenskans stora succéspelare Alexander Jeremejeff var säkerheten själv från elva meter och placerade bollen enkelt i mål. Anfallarens 13:e på 13 matcher denna säsong.

Bara fem minuter senare inträffade en snudd på identisk situation i andra straffområdet när Leo Bengtsson fick bollen på handen. Straff igen och Pontus Engblom fick revanschera sig när han var lika kall som Jeremejeff från elva meter.

Efter 25 minuter tvingades Sundsvalls Erik Andersson kliva av med en fotskada efter att Kristoffer Lund tacklat tufft med sulan och tilldelats ett gult kort.

Sundsvall hade därefter en boll i nät via Alexander Blomqvist, men han vinkades av för offside.

Even Hovland gav Häcken ledningen igen med sitt nickmål. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Galna målformen håller i sig

Det tog 13 minuter in i den andra halvleken, sedan hade Häcken återtagit ledningen i Sundsvall. Mittbacken Even Hovland lyckades springa sig fri på en hörna och nickade in 2–1 till bortalaget.

– Det är en precis boll från Samuel (Gustafson). Vi pratade om de ytorna innan matchen så det var bara att lägga den där så kom jag fri och gjorde mål, säger Hovland till Discovery plus efter matchen.

Drygt tio minuter senare skulle Alexander Jeremejeff återigen skriva upp sig i målprotokollet. Fri vid den bortre stolpen kunde 28-åringen placera in 3–1 efter en vass framspelning av Leo Bengtsson via huvudet.

Jeremejeffs 14:e (!) mål den här säsongen.

Oscar Uddenäs byttes in och gjorde 4–1 för Häcken. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Efter tvåmålsledningen kunde Häcken spela av matchen allt mer och tränare Per Mathias Högmo valde att rotera laget. Inhopparna skulle snart tacka för förtroendet.

Först tog sig Oscar Uddenäs, 19, in från kanten och placerade kyligt in sitt fjärde mål för säsongen med vänsterfoten. Sen var den Lars Olden Larsens tur. Den 23-åriga norrmannen tog sig in från vänsterkanten och avlossade ett vasst avslut mot den första stolpen. 5–1, vilket också blev slutresultatet.

– Vi har fått en fantastisk start. Det är snart halvvägs så det är långt kvar. Det är bara att fortsätta att spela som vi gör nu och ha kvar suget för att vinna varje match, säger Häckens Even Hovland.

I nästa omgång väntar ett högintressant möte mellan tabellettan Häcken och tvåan Djurgården på Bravida arena. Avspark 17.30 på söndag.

Robert Lundström, Dennis Olsson och Pontus Engblom. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

”Vet inte vad vi sysslar med...”

Sundsvalls Robert Lundström var märkbart frustrerad på lagets insats i intervjun med Discovery plus efter matchen.

– Jag vet inte vad vi sysslar med. Vi går upp i hög press och de får gata. De får göra vad de vill egentligen, säger han och fortsätter:

– Vi klappar ihop totalt och det är lite pinsamt.

Lundström gick fram till Sundsvalls klack efter slutsignalen och pratade länge och väl med flera besvikna supportrar.

– Det är klart att det är lite hetsig stämning. Jag förstår att de är irriterade. Vi har haft några riktiga dalar när vi har torskat med de här siffrorna. Det är pinsamt. De är här och stöttar oss och vi får inte se ut på det här viset. Det är inte tillräckligt bra, säger Lundström.

TV: Robin Olsens kryptiska svar om framtiden i allsvenskan