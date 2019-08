IFK Norrköping har inget gett upp kampen om Europaplatser.

Ett drömanfall av gav hemmalaget ledningen mot ett krisande Helsingborg, vars tränare Henrik Larsson hoppade av tidigare i veckan.

Anfallet byggdes upp på egen planhalva och pågick under nästan en minut där Simon Thern väggspelade två gånger och allting avslutades med att Gudmundur Thorarinsson spelade in i straffområdet där Kalle Holmberg placerade in 1-0.

– Jag hittade en bra yta när deras backlinje faller ner lite. Det var fint, säger Holmberg till C More.

IFK Norrköping körde över Helsingborg

Målet var Holmbergs tredje på blott en vecka.

– Jag får spela lite mer och får mer förtroende än vad jag fått hittills på säsongen. Det är kul, säger han.

På stopptid i första halvlek fick Simon Thern utrymme att vända upp precis utanför straffområdet och avsluta till 2-0 – hans andra mål i allsvenskan för säsongen.

I slutet på andra halvlek rann siffrorna i väg.

Sead Haksabanovic satte 3-0 i 79:e minuten, innan han fixade en straff som Lars Krogh Gerson förvaltade till 4-0.

Kort därefter nickade Rasmus Lauritsen in 5-0 för IFK Norrköping, som också blev slutresultatet.

”Peking” hakar därmed på i kampen om Europaplatser.