Gaisspelaren Youssef Fayad, 21, postade en bild på Instagram där han bar en AIK-tröja under festivalen Way out west.

Bilden spreds snabbt i sociala medier och Fayad, som är utlånad till Västra Frölunda, fick utstå kritik från de grönsvarta supportarna.

Till GP ber nu löftet om ursäkt.

– Jag hade ingen aning om konsekvenserna eller vad som skulle hända. Det var inte för att reta upp eller någonting sådant. Jag såg att det eskalerade ganska fort så jag tog bort bilden. Jag förstår frustrationen. Jag vill be om ursäkt till alla supportrar. Det var inte meningen att det skulle bli så, säger han.

Han berättar att han har tagit del av reaktionerna från fansen.

– Jag vill be om ursäkt till alla. Detta kommer inte hända igen. Det var inte meningen att det skulle bli så här, säger han.

Sköldmark: ”Han är djupt ångerfull”

Gais själva svarade genom att hålla samtal med Fayad.

– Jag vet att han är ångerfull. Han har tagit ett ogenomtänkt beslut. Han har bett om ursäkt till mig och nu också supportrarna, säger klubbchefen Magnus Sköldmark till GP.

– Det är direkt olämpligt att agera på det sätt han gjort, det gäller att förstå historien och vilken klubb man representerar. Han har sagt att han är djupt ångerfull och att det var ett ogenomtänkt beslut. Då väljer vi att stanna där, säger han.

Klubben kommer inte att straffa Fayad på något sätt.

– Vi väljer att se det som utagerat, säger Sköldmark.

