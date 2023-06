Det har varit en becksvart vår för AIK.

Klubben ligger näst sist och slåss för sin överlevnad i allsvenskan och en vd har tackat för sig efter en minst sagt turbulent vinter. Mitt i krisen har klubben satt allt sitt hopp till två nya norrmän som rekryterats till klubben: Sportchefen Thomas Berntsen och hans parhäst Fredrik Wisur Hansen, som sedan någon vecka tillbaka befordrats som ny chefsscout.

På många sätt står AIK inför en ödessommar.

Spelare som inte infriat förväntningarna kommer att säljas. Parallellt jobbas det intensivt på förstärkningar - spelarprofiler som ska kunna kliva in och leverera omgående under press.

– Först och främst behöver vi spelare med mentalitet, säger Fredrik Wisur Hansen.

Han fortsätter:

– Det handlar om spelare som visar mentalitet i träning och match. Vår ambition är att man som åskådare ska kunna se hur en AIK-spelare är - utan att han har på sig matchtröjan. Vi ska bygga en kultur och då gäller det att inte tumma på dessa bitar, förklarar han.

Så ska AIK:s scoutteam jobba

Tobias Ackerman som under många år varit chefsscout i klubben går numera under titeln ”scout” och kommer att jobba under Wisur Hansen.

– Vi kommer jobba tajt. Vi ska vara ett team och bolla med varandra. Det är viktigt att samarbete och jobba nära så att vi minimerar risken för felbeslut och felvärderingar.

Fredrik Wisur Hansen kommer att ha sin bas i Oslo men besöka Stockholm frekvent. Hans jobb är i grunden att vara ute på fältet så mycket som möjligt för scouting.

– Mitt jobb är att vara ute och se så mycket matcher som möjligt. Det gäller att skaffa sig en så bra överblick som möjligt. Jag ska försöka mixa extern scouting med intern scouting. Det är till exempel ingen mening att värva en 16-årig vänsterback från utlandet om vi har jättebra i vår egen akademi. Helhetstanken blir viktig, betonar han under samtalet.

Vad vill du tillföra?

– Jag kommer använda mig en del av dataunderlaget och datakunnigheten som finns i klubben. Samtidigt ska både jag och Tobbe (Tobias Ackerman) resa så mycket som möjligt och försöka identifiera vilka marknader som är prioriterade för oss - och så ska vi bara ha full koll på det. Det är min klara ambition. Vi ska försöka arbeta förnuftigt. Till synes sist så handlar det om att göra bra grejer för AIK, både när det gäller transfers och att till och med kunna tacka nej till spelare.

Hur skiljer sig ditt arbetssätt jämfört med hur AIK jobbat tidigare?

– Det handlar i så fall om detaljer, men det är inga skilda världar. Det blir varken en stor omställning för mig eller för Tobias och Leo som arbetar i klubben. Det enda som kanske ändrar sig är vilka marknader vi väljer att prioritera och vi ska försöka öka resmängden.

Vilka marknader är mest intressanta för AIK?

– Det vill jag inte avslöja. Jag tror väl att de flesta förstår vilka marknader som jag föredrar (skratt). Vi ska sätta våra egna begränsningar för det är mycket bättre att ha full koll på färre marknader än tvärtom.

Thomas Berntsen. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES

”Bara att köra stenhårt på det”

Hur ska AIK bli lika duktiga på scouting som några av Nordens största klubbar i form av Bodö/Glimt, FC Köpenhamn, FC Nordsjälland och FC Midtjylland?

– För det första måste man som klubb ha en klar idé om hur en AIK-spelare ska se ut och vilka kravspecifikationer vi utgår från - både i akademin och i externa rekryteringar. Vi måste också tro på det. Det handlar om att se möjligheterna i spelaren. När vi rekryterar en spelare från en marknad vill vi aldrig få en spelare som kan allt. Vi ska vara tydliga med vilka spetskompetenser och egenskaper vi vill åt, sen är det bara att köra stenhårt på det.

Hur stor del kommer vara datadriven scouting och vad är fördelen med det?

– Fördelen är att man kan vara väldigt effektiv i rekryteringsarbetet. Man kan komma ut fort på en marknad och hitta den bästa högerbacken eller mittbacken i en helt okänd marknad. Det är ett bra första filter.

Fredrik Wisur Hansen föddes i en stad strax utanför Fredrikstad.

Varför blev det AIK?

– Det grundar sig naturligtvis väldigt mycket i min relation till Thomas Berntsen. Vi har haft en tät kontakt efter tiden i Sarpsborg, och han har regelbundet hört av sig för att ta referenser på spelare, så vi har haft en kontakt på både professionell och personlig nivå. Jag hade tyckt att AIK var ett intressant steg även om jag inte kände Thomas. Jag vet inte hur välkänt det är för alla svenskar men AIK:s ställning i Norge är oerhört stor. Jag kommer från Fredrikstad och bara där känner jag sex-sju personer, riktiga norrmän, som har AIK som favoritlag. De reser på alla bortamatcher. Jag har växt upp med medvetenheten att det är en storklubb - så AIK lockade med en gång.

