”Framtidsspelare för svenska landslaget”

Hammarby vann mot Cukaricki med 5-1 på Tele 2 arena och är därmed vidare till play off i kvalet till Europa Conference League. Under matchen fick man in fyra olika målskyttar i protokollet, varav en av dem var Williot Swedberg.

17-åringen gjorde mål knappt tio minuter efter att han bytte av Gustav Ludwigsson i den andra halvleken, och hyllas av Milos Milojevic efter matchen.

– Hans insats är perfekt. Hans kvalitet är det som gör att han kan spela i en Europamatch som 17-åring. Det som är mest positivt är att det här inte är det bästa som ni har sett, det är en framtidsspelare för det svenska landslaget, säger tränaren och fortsätter:

– Säger jag det blir det press på honom, men han har kvalitén för det. Med full respekt, jag vill inte ta kredd för det, men det han visar på planen är hans naturliga talang. Han jobbar hårt och passar bra i truppen. Jag måste pusha honom mer för han har mer i sig.

Lagkaptenen hyllar medspelaren

Swedberg gjorde sin debut för Hammarbys a-lag i juli och gjorde både mål och assist i sin första allsvenska match. Han har även fått speltid i samtliga Europamatcher hittills.

Lagkaptenen Jeppe Andersen stämmer in i hyllningskören.

– En jättestor talang. Han har många år framför sig men det är kul att det kommer talanger från ungdomslagen och slår igenom, det måste man säga att han har gjort redan nu. Han har spelat sex-sju matcher och gjort två assist och två mål eller något sånt, det är jättebra statistik och det är kul att se honom. Han är ödmjuk och jobbar hårt. Man ser att han har något speciellt, det ska bli spännande att se var han hamnar.

