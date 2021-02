Fotbollens plan för att ta in publik igen

Det är Svenska fotbollförbundet som under fredagen kommer att skicka in sitt remiss-svar till regeringen. Frågan gäller öppning för publik under 2021 och förutom förbundet är det många aktörer inom idrotten och kulturen som deltar i remiss-rundan.

Bifogat i förbundets svar finns en detaljplan för hur svenska fotbollsläktare ska kunna öppnas gradvis under 2021: ”Öppningsplan Svensk Elitfotboll – Spel med säker publikaccess 2021”.

Det är Svensk Elitfotboll (SEF) som tagit fram underlaget, bekräftar generalsekreteraren Mats Enquist för SportExpressen.

– Syftet är att börja lågt och visa att vi kan förvalta det förtroende som ges oss, men att vi efter det stegrar utifrån att smittläget i Sverige förbättras och släpper in allt fler på läktarna eftersom, säger Enquist.

Tre scenarier för publik

I planen, som SportExpressen tagit del av, detaljeras tre ”skyddsnivåer”, etiketterade som A, B och C.

SEF har sedan utgått från procentsatser av arenorna som kan fyllas, justerade efter tre storlekar på arenor.

Till ”små arenor” räknas de arenor som har plats för 4999 åskådare eller färre. Elva klubbar inom SEF spelar på ”mellanstora arenor”, vilket innebär 5000-14999 åskådare i kapacitet. Sju klubbar spelar på vad man kallar ”stora arenor”, med plats för mer än 15 000 åskådare.

A är den strängaste skyddsnivån. Vid denna förordar SEF att man ska ta in 15 procent av arenans totala sittkapacitet. Endast sittplatser är öppna på denna nivå, och inga bortasektioner är öppna.

B är vad SEF kallar en ”måttligare” restriktion. Vid denna nivå vill man att Elitfotbollen ska fylla 40 procent av sin totala sittkapacitet. För detta behöver klubbarna arbeta med så kallade ”slot-tider” för inpassering. Inte heller vid nivå B planerar man för öppnandet av ståplats eller bortasektioner, men i händelse av nya riktlinjer från myndigheterna kan nivån ”justeras” för att öppna dessa för personer med t. ex vaccinationsintyg.

C är den lägsta ”skyddsnivån” som finns i planen. Vid denna nivå vill SEF tillåta klubbarna att fylla 75 procent av sittplatserna på arenorna. På denna nivå är även bortasektioner och ståplats tillåtet.

Målet: Publik till premiären

I dokumentet bifogar även SEF en ”målbild” för insläpp av publik.

Man skriver där att man ”baserat på att fler svenskar kommer att börja vaccineras under våren och sommaren samt det faktum att smittspridningen i samhället gick ned under våren och sommaren 2020” anser att nivå A – alltså 15 procent fyllda sittplatser – ”skulle vara aktuell” redan i april när allsvenskan börjar.

I maj eller juni vill man sedan öppna för nivå B ”förutsatt att smittläget i landet fortsatt är lågt”. Man poängterar även att man kan ”justera tillbaka” till nivå A i händelse av värre smittspridning i landet.