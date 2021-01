Förre HIF-stjärnan är högaktuell för Bajen

Hammarby misslyckades rejält förra säsongen och kom inte bättre än på en åttondeplats i allsvenskan. Detta trots att laget satsade för att utmana om SM-guldet förra året. Den här säsongen gör klubben dock en rejäl satsning mot SM-guldet. Och förutom att ha värvat in Astrit Selmani och Jon Gudni Fjoluson kan laget nu vara på väg att ta in ytterligare en offensiv spets.

Förhandlar med Accam

Det handlar om förre Helsingborgsanfallaren David Accam, 30. Accam köptes av Helsingborgs IF 2012. Då spelade anfallaren i Östersunds FK och Jesper Jansson var sportchef i just Helsingborgs IF.

Accam gjorde succé i allsvenskan och såldes vidare till Chicago Fire för omkring 15 miljoner kronor. 2015.

Har gjort karriär i MLS

Sedan dess har han gjort karriär i MLS och spelat för nämnda Chicago Fire, Philadelphia Union, Columbus Crew och nu senast Nashville SC. Accam har gjort 41 mål och 17 framspelningar på 131 matcher i MLS och när han var i allsvenskan gjorde han 30 mål och sju framspelningar på 60 matcher.

Förhandlingar mellan parterna ska pågå, enligt SportExpressens uppgifter. Inget är dock klart ännu och inga papper är påskrivna.