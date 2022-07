För samtal med allsvensk klubb

Det var i juni som SportExpressen kunde berätta att Hammarbys Dennis Widgren var högaktuell för en flytt till Sirius i sommar. 28-åringen har fått sparsamt med speltid i allsvenskan i år där det endast har blivit åtta matcher och han kan nu lämna Hammarby i sommar.

SportExpressen kan nu avslöja att Sirius intensifierat jakten på Widgren och parterna för just nu en dialog om en övergång. Sirius ska vara måna om att ta in spelaren. Dels ser man honom som en wingback men också en spelare som kan axla rollen i en trebackslinje också. SportExpressen erfar att det även finns ett utländskt intresse för Widgren och kommer det ett bud under de kommande veckorna kan det också bli en flytt utomlands för honom.