I somras valde Degerfors IF att låna in anfallaren Omar Faraj från spanska Levante UD. Ett lyckat drag.

På tio matcher har Faraj noterats för tre mål. Det senaste kom mot Djurgårdens IF under lördagen och betydde 1–0 i 3–0-segern.

– Det var en typ som vi saknade. Hårt jobbade och bra inne i boxen. Det är klart att vi har fått ett lyft med honom. Nu har han gjort tre mål. Han ska göra tio säger han så han har sju kvar, konstaterar sportchef Patrik Werner.

Omar Faraj själv efter segern mot Djurgårdens IF:

– Otroligt! Det sammanfattar det bra.

Det var inte många som trodde att ni skulle ta tre poäng mot serieledaren.

– Nej, det var det inte. Men vi är bra mot topplagen. Jag vet inte om det är att de underskattar oss eller vad det är. Men vi går in med allt och tror på det själva. Och vi har kvaliteter för att besegra lagen.

Hur har det varit för dig sedan du kom till Degerfors IF?

– Det har varit otroligt. Jag har fått spela kontinuerligt, det är det jag känner att jag behöver. Jag började med att inte göra mål på fyra eller fem raka matcher. I dag borde jag gjort fler än ett, men det är bara att fortsätta gnugga på.

Lånet sträcker sig säsongen ut. Vad som händer därefter vet inte Omar Faraj.

– Jag får ta det då. Nu är det fokus på att säkra kontraktet.

Finns det någon chans att du blir kvar i Degerfors IF?

– Jag vet inte. Det finns alltid en chans, men vi har inte pratat om det.

Försöker de inte övertala dig att stanna?

– De har inte försökt än i alla fall!

Är du besviken över det?

Omar Faraj skrattar till.

– Vi får se, det kanske närmar sig i slutet!

Med glimten i ögat tillägger han:

– Eller, jag kanske inte har presterat tillräcklig bra?

Sportchef Patrik Werner svar:

– Jag är för dålig på engelska så jag vågar inte ringa ner till Spanien.

Han ler.

Du har inte pratat med Levante?

– Nej, jag får ta hjälp med ett mejl där …

Werner blir seriös.

– Det är klart att vi gärna behåller lånen.

Lånen? Ja, likt Omar Faraj plockades mittbacken Gustaf Lagerbielke in i somras. Han anslöt, också på lån, från IF Elfsborg. Även hans avtal sträcker sig säsongen ut.

Vad tror du om möjligheterna att kunna behålla dem?

– Jag har ingen aning. Vi fokuserar på att ta så många poäng som möjligt och hänga kvar i allsvenskan. Men det är klart att jag inte säger nej till dem.

Vad säger IF Elfsborg när du pratar med dem? För du har pratat med dem – eller?

– Jag känner Andreasson (Stefan, klubbchef) väl så vi pratar om allt möjligt. En förutsättning är att vi blir kvar i allsvenskan. Samtidigt har vi inget att säga till om det, så är det ju.

I och med segern mot Djurgårdens IF står Degerfors IF på 24 inspelade poäng. De har tre upp till Varbergs BoIS på säker mark och fyra ner till Helsingborgs IF under strecket. Båda lagen har dock spelat en match mindre. Det lär bli ett drama ända in i slutet.

– Men jag tror att vi säkrar kontraktet. Om det är i kval eller om vi tar det direkt … Jag tror verkligen på det, säger Omar Faraj.