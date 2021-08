Någon vecka innan hans 26-årsdag gjorde han sin allsvenska debut när han fick hoppa in för IFK Norrköping. Nu senast fick han göra sin första allsvenska start mot Hammarby.

Han har tagit den långa vägen till toppfotbollen, men nu är Stockholmssonen Kristoffer Khazeni, 26, en spelare att räkna med i IFK Norrköping.

– Folk tar sina egna vägar, och det här var min väg. Många personer har sagt till mig att jag kunde spela högre upp tidigare, så det är lite på mig också att det tog den tiden det gjorde, säger Khazeni.

Han fortsätter:

– Jag har alltid varit väldigt hemmakär och har trivts med det jag har haft hemma i Stockholm. Det är väl det som har satt stopp för mig tidigare. Det har varit lag i superettan som har varit intresserade där jag har valt att tacka nej.

Skadebekymmer och hjärtproblem

Khazeni lämnade tillslut Stockholm och skrev på för Norrköpingsklubben IF Sylvia i division ett, med förhoppningen om att nå IFK Norrköping om han gjorde bra ifrån sig. I oktober 2019 slog drömmen in när han kritade på för ”Peking”, men debuten i allsvenskan dröjde då han drogs med flera skador under långa perioder.

När jag blev av med den skadan och hade rehabat den, då kom det här med hjärtat.

– Jag hade problem med mitt knä redan från starten i Sylvia. Sen började det kännas bättre och jag kunde spela ganska mycket. Jag kritade på för IFK Norrköping och nästan direkt fick jag problem med knät igen. Det gjordes en magnetröntgen men man hittade inte problemet.

– Under sommaren hade jag en period när det kändes bra igen och jag kunde träna. Vi skulle göra ett slutgiltigt test och jag spelade i en träningsmatch mot Hammarby, då fick jag en fraktur i foten efter en kvart. Då var jag borta där i tre månader, och när jag var tillbaka från den skadan kändes inte knät bra. Då gjorde vi en operation, och vi visste fortfarande inte var det var. Men när man väl gick in i knät såg man att det var problem med menisken. Och när jag blev av med den skadan och hade rehabat den, då kom det här med hjärtat.

”Ska jag gå miste om den här chansen nu?”

Khazeni fick en hjärtsäcksinflammation som är en lindrigare variant av en hjärtmuskelinflammation och han blev borta i tre månader.

Känner man som att världen inte vill att du ska spela fotboll?

– Ja, lite så har det varit. Under perioder där mådde man inte jättebra. När man såg alla andra vara ute på planen, det var inte alls kul, speciellt när jag hade hjärtgrejen. Det är lite som att allt var emot en ett tag.

Han fortsätter:

– Jag ville komma tillbaka för att visa vad jag går för. Sen kände jag mig mer pressad, speciellt under hjärtgrejen, att jag inte riktigt visste hur länge jag skulle vara borta. ”Tänk om det här kommer tillbaka, jag har bara ett år på kontraktet, ska jag gå miste om den här chansen nu?”. Det är klart att tankarna har gått i de banorna.

Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Relationen med Norling

Men han tog sig förbi alla skadebekymmer och har snabbt blivit en Rikard Norling-favorit.

– Jag blev lite chockad när jag såg mitt namn i startelvan men det var jättekul och jag tog in varje sekund. Min familj och flickvän var på läktaren också, det betyder mycket för mig.

Han fortsätter och berättar om relationen med Norling:

– Jag lär mig väldigt mycket av honom varje dag och som jag sa tidigare är jag jättetacksam över möjligheterna som han ger mig. Att jag får hoppa in och fick starta mot Hammarby. Nu gäller det att jobba hårt och visa att jag vill vara med framöver också.

Hur var det att göra allsvensk debut?

– Det var supermäktigt. Det är så klart någonting som man har drömt om väldigt länge, speciellt när man väl kritade på för Peking. Då såg man fram emot det supermycket. Sen tog det kanske lite längre tid än vad man hade hoppats på.

IFK Norrköping har sålt spelare för stora summor de senaste åren. Gör man det bra i den klubben, kan man snabbt bli såld ut till Europa. Men det är inget som 26-åringen fokuserar på just nu.

– I min ålder krävs det nog lite mer. Men det är inget som jag tänker på just nu. Jag är hundra procent här och försöker att hålla mig skadefri för att kunna prestera här, säger Khazeni.