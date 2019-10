Efter år av skador och rehabilitering har Haris Radetinac snart haft två skadefria säsonger med Djurgården. Senast borta mot Östersund fick han tio minuter på planen, och han har startat ungefär hälften av lagets matcher i år.

– Det är inte många i den här åldern som klarar att ta sig tillbaka från två stora skador, men har man vilja för fotbollen så klarar man allt och jag känner mig frisk och fräsch nu. Trots att jag är 33 år känner jag mig inte sliten eller slö på något sätt, säger han.

– Jag känner mig starkare och starkare för varje match och ju mer jag spelar. Ålder är bara en siffra så länge man inte tappar fysiken och att få vara frisk uppskattar jag jättemycket.

Han berättar dock att början av säsongen, då han inte fick någon speltid alls under de tre första allsvenska matcherna var jobbig för honom och att han tvivlade på hur stor roll han skulle få under de nya tränarna.

– Jag måste säga att det var jobbigt, för det kändes inte som att jag ingick i planen. Men jag är inte en spelare som vill gå runt och vara bitter utan när jag väl fick chansen tog jag den och det känns som att jag bevisade för tränarna vilken kvalitet jag har.

”Det är klart man inte trodde det”

Radetinac har nu spelat 13 matcher från start och hoppat in åtta gånger under säsongen. Någonting som han under omständigheterna inte säger sig kunna klaga på.

– Leder man allsvenskan och alla bidrar så måste man också acceptera att man ibland är på bänken. Det finns anledningar till att vi roterar, har man bred trupp så spelar man så, säger han.

– Jag känner att Djurgården vill ha mig, folk uppskattar mig och jag försöker bara bidra med mina erfarenheter jag har fått av att ha varit i klubben och allsvenskan så länge.

På söndag möts Djurgården och Hammarby i säsongens sista allsvenska derby. Djurgården har bara förlorat tre matcher på hela säsongen, samtliga derbyn. Vinner de på söndag kan de befästa sin position högst upp i tabellen ytterligare inför landslagsuppehållet som föregår de tre sista matcherna för året.

Trodde du inför säsongen att ni skulle vara i det här läget med fyra matcher kvar?

– Vi fick nya tränare, några nya spelare och vi hade tappat några. Det är klart man inte trodde att man skulle stå här, men samtidigt som fotbollsspelare har man alltid hopp och vilja att vara i toppen och vinna, säger Radetinac och fortsätter:

– Så vi har alltid strävat efter det, men att vi skulle stå här och nu och prata så här kan jag inte säga att jag kände på mig innan säsongen. Ju mer säsongen har gått har känslan vuxit fram och blivit starkare och starkare. Och nu står vi här med fyra matcher kvar, det känns bra.

Avgörande derby väntar

Ett argument som lyfts fram till er nackdel är bristen på erfarenhet av att vara i den här situationen. Hur ser du på det?

– Det handlar om att vinna matcherna, och vi vann cupen förra året. Det klarade vi av galant så jag ser inte att det är en svaghet för oss. Vi var hungriga och ville lyfta den bucklan, och vissa andra lag som är med och slåss nu har redan vunnit, så vi är förhoppningsvis mer hungriga än dem, säger Radetinac.

– Vi är jävligt svårslagna och tabellen ljuger aldrig. Vi släpper in väldigt få mål och det säger allt om hur starka vi är. Folk runtomkring pratar och andra lag gillar att prata om att de är bättre och inte känner någon press, men det är de som är rädda för oss för det är vi som leder allsvenskan, det är vi som är högst upp.

Hur mycket pratar ni spelare om SM-guld?

– Vi sitter i ett bra läge, det kan man inte blunda för. Men det har inte blivit så jävla mycket snack i omklädningsrummet i SM-guld, det är mer snack om nästa match i truppen hela tiden. Det är man kommer hem och pratar med familj eller vänner som det blir snack om det.

Att derbyt mot Hammarby betyder mer än vad ett derby brukar göra, och att det kan bli avgörande på flera sätt är ingenting Radetinac hymlar om.

– Det är inte bara ett derby utan det är väldigt mycket som står på spel. Det gäller att vi är ännu mer laddade och fokuserade än vanligt. Jag tror att den här matchen kommer att avgöra ganska mycket av vad som kommer att hända i de sista omgångarna, säger han.