Det var i slutet av säsongen 2017, inför AIK:s hemmamatch mot IFK Göteborg, som lagets högerback – eller wing-back för att vara mer precis – drabbades av lungemboli, blodpropp i lungorna. När Sundgren så småningom tillfrisknade trodde inte många att han skulle komma tillbaka till fotbollsplanen – och när läkarna till slut gav klartecken var det inte med en speciellt optimistisk tidskalkyl.

Men när säsongen 2018 drog igång var högerbacken i spel till mångas förvåning. Under säsongen har han närmat sig den form som tog honom nära både en utlandsflytt och in i landslagsdiskussioner under fjolåret.

När AIK slog Dalkurd med 4-0 låg han bakom 1-0-målet och satte sedan själv 2-0 från straffpunkten.

– Jag är uppskriven som förste straffskytt nu när vi har missat ett par straffar. Det var inga konstigheter, jag brukar vara bra från elva meter. Det är Bartosz Grzelak som skriver upp listan. Det var skönt att göra mål i allsvenskan, säger han.

"Folk har ställt oerhörda krav på mig"

Mot Dalkurd hade AIK träffat stolpen två gånger om, först genom Robin Jansson och sedan Tarik Elyounoussi, innan Kristoffer Olsson spräckte nollan på Sundgrens inspel, som i sin tur kom efter en fin löpning längs högerkanten.

– Det var ett snyggt mål. Det gick snabbt. Jag kom i en löpning bakifrån, Koffe lägger ut den på Tarik och sedan ut till mig. Då vet jag redan att Kristoffer är bakom mig, så jag behövde bara toucha dit den. Jag har sett Guti göra det där för X antal år sedan. Det var nästan lite likt, säger Sundgren.

Känner du att du är tillbaka i samma form som innan sjukdomen?

– Ja, alltså, folk har ju ställt oerhörda krav på mig. Redan när jag var tillbaka första veckan fick jag höra att "Sundgren håller inte". Men jag krigar på och krigar på, på en hög nivå. Jag har raderat ut många bra spelare i motståndarlag, och jag vet att det inte har lyfts upp. Nu får jag bevisa att jag kan göra poäng också. Jag tycker att jag är värd att göra fler poäng, jag har serverat ganska många bra bollar till våra strikers men inte fått utdelning. Sådant ser inte tidningarna, då får man de betyg man får.

– Jag känner att jag har två nivåer till i mig, till och med. Jag var väldigt nöjd med mitt 2017, i slutet innan jag blev sjuk. Men jag är mer nöjd nu. Jag är så jävla stark som kom tillbaka, jag tror inte att folk förstår vad jag har gått igenom.

"Drömt om att kvittera mot farsan"

Innan skadan omgärdades Sundgren, som har kontrakt även över nästa säsong, av flyttrykten, men även om han alltjämt vill testa spel utomlands är det föga överraskande SM-guldet med AIK som upptar tankeverksamheten för närvarande.

Om AIK tar hem serien når han samma antal allsvenska titlar med AIK som sin pappa, Gary.

– För att nå de här extra nivåerna som jag pratar om måste man känna på de här tuffa ligorna, där man har medspelare som är på en ny nivå också. När man spelar med och mot bra spelare växer man själv. Jag vill gärna testa det, men nu ligger fokus verkligen här. Jag har drömt hela mitt liv om att kvittera till 1-1 mot farsan, säger han.

AIK leder allsvenskan, åtta poäng för IFK Norrköping, när sex omgångar återstår.

