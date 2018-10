Hammarby krossade IFK Göteborg på Tele 2 arena.

Hemmalaget tog ledningen i den 26:e minuten efter en misslyckad hörna. Bollen letade sig till slut fram till Björn Paulsen, som fick på en halvdan nick. Men bollen letade sig smått sensationellt in i det blåvita målet.

- Amos, som har gjort ett par fina räddningar, står ju för en prakttavla där. Det är långt ifrån en perfekt hörna, inte inlägget heller. Såna där bollar brukar ju försvarare knoppa bort hundra gånger av hundra, säger experten Jon Persson i C More.

I den andra halvleken utökade Jiloan Hamad ledningen från elva meter. Lagkaptenen var säkerheten själv när han rullade in 2-0. Men jublet efter Hamads mål var ingenting jämfört med det som skulle komma ett par minuter senare.

Galna firandet – efter Kennedys drömmål

Klubbikonen Kennedy Bakircioglü byttes in i den 73:e minuten och bara ett par minuter senare skickade han in 3-0 – med en vacker frispark.

– Oj, oj, oj, vilken kanon! Det är ett av årets vackraste mål, säger kommentatorn Jesper Hussfelt i C More.

– Vilken saga det här är.

Expertkollegan Jon Persson:

– Ja, vad ska man göra? vad ska man göra? Hatten av, Kennedy.

Vilt jubel utbröt på Tele 2 arena och Kennedy Bakircioglü rusade ut mot supportrarna. Någon i publiken kastade in ett ölglas i plast – något som Bakircioglü uppfattade blixtsnabbt.

Mittfältaren fångade glaset i luften och såg ut att ta en klunk i firandet.

I och med segern är Hammarby två poäng efter tabelltvåan IFK Norrköping och tio poäng efter ettan AIK.

Kennedy Bakircioglü: ”Underbart”

Hammarbys klubbikon Kennedy Bakircioglü är överlycklig efter 3-0-segern. Överlycklig för segern, men också att han äntligen fick speltid.

Och äntligen fick han göra mål inför hemmafansen igen.

– Jag har väntat länge på den här chansen. Jag har bara hoppats på att få komma in. Och jag får på en riktig, riktig drömträff, säger han till C More.

Han fortsätter:

– Jag tror att det är mitt tredje frisparksmål mot just IFK Göteborg, det brukar funka bra mot dem.

Angående det ovanliga firandet.

– Ja, det var en öl som kastades in, i glädje, från läktaren. Jag tycker att det var häftigt, en rolig grej.

I C Mores studio kan man inte släppa att Bakircioglü lyckades fånga glaset utan att något rann ut.

– Det är osannolikt, säger Lasse Granqvist.

– Den där kommer gå över hela världen, säger Alexander Axén.