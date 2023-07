Efter fyra raka förluster och tio insläppta mål bestämde sig IF Brommapojkarna för att byta målvakt till mötet med Hammarby IF. Ut med unge Filip Sidklev – in med nye Lucas Hägg-Johansson. 29-årige Johansson, inhämtad från danska Vejle BK, skulle därmed få göra allsvensk comeback – och BP-debut.

Hur det gick? Alldeles utmärkt. Lucas Hägg-Johansson höll nollan och BP vann matchen mot Hammarby IF med 1–0.

– Jag är nöjd. Inte på grund av räddningarna utan på grund av att helheten fungerade väldigt bra. Jag tycker vi spelade bra fotboll stora delar av matchen, säger Hägg-Johansson som fick startbeskedet vid lunchtid under fredagen. Bara timmar innan avspark, alltså.

– Vi tar besluten ganska sent. Vi ser hur det ser ut i träning och väljer beroende på vilka vi möter, säger huvudtränaren Olof Mellberg.

Att valet föll på Lucas Hägg-Johansson mot Hammarby IF motiverade Mellberg med att 18-årige Sidklev behövde ett break.

– Han har gjort det bra, framför allt under perioden där vi vann många matcher. Han höll nollan ganska många gånger. Men det har varit ett antal ganska uppmärksammade misstag. Vi kände att det kanske att det kan vara skönt mentalt att få en paus. Vi tror mycket på ”Fille”, men när det har varit X-antal mål i viktiga lägen i matcherna, så finns det en risk att det sätter sig. När det dessutom blir lite uppmärksammande misstag kände vi att det var dags för en paus.

Sidklev: ”Har mig själv att skylla”

Sidklev själv om de orden:

– Det är upp till dem. Jag gör mitt bästa varje match och varje träning för att få en plats i laget. Men fotbollen är sådan, platsen är aldrig spikad. I dag fick Lucas chansen. Han är en väldigt duktig målvakt som har mycket erfarenhet av allsvenskan. Han gjorde det jättebra, skitkul för honom.

Hur besviken är du?

– Besviken och besviken … Jag är inte besviken på någon annan än mig själv. Det är mina prestationer som speglas och det är utifrån dem de tar sina beslut. De tycker väl att jag inte har presterat tillräckligt bra. Då har jag mig själv att skylla.

Känner du att misstagen har påverkat dig?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att jag är ganska mentalt stark. Det är klart att målvaktspositionen är annorlunda, väldigt psykiskt påfrestande, men att jag har gjort några missar här och där … Det är inget jag tänker så mycket på. Och konkurrenssituationen skulle jag fortfarande beskriva som öppen även om Lucas gjorde en otrolig match.

Släppte in fem mål senast

Han gjorde ju det. Räddningarna var många och imponerande.

Annat var det senast Lucas Hägg-Johansson spelade allsvensk fotboll. 12 april 2021. Även då stod Hammarby IF för motståndet. Hägg-Johansson representerade Kalmar FF. Det blev förlust, 5–3.

– Det är rätt många som har gett mig den påminnelsen. Jag tror att vi var tre back efter 12, 13 minuter i den matchen. Det var skönt att det inte blev samma historia den här gången, säger han som, så klart, också kommenterade det faktum att han valdes före Filip Sidklev.

– Filip är en jättestor talang och han kommer förmodligen hålla på med elitfotboll i massa år. Men jag utgår från att tränarna tar ut det laget som de tycker är bäst och som har mest att tillföra i den här stunden. Jag är glad att jag fick göra det i dag.