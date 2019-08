Filip Rogic har varit tongivande i Axel Kjälls lagbygge den här säsongen. Han är poängstarkast i Örebro SK med sina åtta mål och fyra assist på 19 matcher.

Samtidigt sitter Rogic på ett utgående kontrakt i ÖSK som han ännu inte har förlängt, trots att parterna fört diskussioner under året.

Rogic jagas av rysk klubb

Rogics prestationer den här säsongen har dragit till sig utländskt intresse. Enligt uppgifter till SportExpressen jagas ÖSK-mittfältaren av ryska FC Orenburg.

Den ryska klubben har visat ett konkret intresse för spelaren och Orenburg för i dagsläget samtal med ÖSK om en affär redan i sommar.

Det återstår att se om det blir en affär redan nu men ÖSK kan tänka sig att sälja Rogic om man får ett bud omkring 2,5 miljoner kronor.

I dagsläget finns det en distans mellan vad Orenburg kan tänka sig att erbjuda i övergångssumma kontra ÖSK:s prislapp på spelaren.

FC Orenburg slutade i fjol på en sjundeplats i den ryska ligan där klubben bara var tre poäng från att knipa en kvalplats till Europa League. I år har det gått tyngre för Orenburg som ligger på en 16:e plats efter sex matcher.

Parterna förhandlar

När SportExpressen når spelarens agent, Blash Hosseini, på telefon medger han att det finns ett intresse runt spelaren och att man tittar på olika alternativ.

– Det är inte så konstigt att det finns intresse. Rogic har varit en av seriens bästa spelare den här säsongen. Vi håller på att gå igenom våra alternativ just nu, så får vi se om det blir en övergång nu eller efter säsongen, säger han.

ÖSK:s manager Axel Kjäll om SportExpressens uppgifter:

– Generellt så förstår jag att det finns ett intresse för en sådan duktig spelare. Filip har fått spela i en mer balanserad roll men trots det gjort väldigt mycket poäng. Intresset för honom finns där, det har vi vetat om. Under perioder så har det funnits ett stort intresse. Just när transferfönstret är öppet så blir det spekulationer och mer intresse kring våra spelare, och Filip är en utav dem, säger Kjäll.

För ni samtal med den ryska klubben i dagsläget?

– När man pratar specifikt om andra klubbar och om det kommit in bud, så är det inget jag kan kommentera just nu. Jag kan kommentera Filips situation, men specifika bud eller klubbar kan jag inte kommentera. Det har funnits ett intresse för Filip under en längre period.

”Värderar Filip väldigt högt”

Tror ni att han stannar säsongen ut?

– Det är svårt att säga. Det jag kan säga är att Filip är en spelare som jag värderar väldigt högt i den fortsatta delen av allsvenskan. Det behöver så klart till något bra för att vi skulle vara intresserade av att sälja honom.

– Förhoppningen (att behålla Rogic) finns där men sedan är vi så klart realistiska. Filip är en duktig spelare och i år har han gjort mycket poäng, han har varit inblandad mycket i vårt offensiva spel, och sedan har han för varje år blivit bättre och bättre i ÖSK. På allsvensk nivå håller jag honom väldigt högt.

– För mig som tränare har han varit en av de viktigaste spelare, både på och utanför planen, sedan jag tog över som huvudtränare. Det är klart att vi hoppas (att han stannar) men vi vet också om att när avtalet börjar lida mot sitt slut så vet man aldrig vad som händer.