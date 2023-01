Han har hunnit bli 37 år, Haris Radetinac. Än ser han dock inget slut på fotbollskarriären. Under söndagen meddelande Djurgårdens IF att Radetinac har skrivit ett nytt kontrakt med klubben. Det sträcker sig över de kommande två säsongerna.

– Skönt att allt är klart så att jag kan fokusera på träningen, säger Radetinac som avslöjar att förlängningen faktiskt gjordes färdig redan för en månad sedan. Och att han har behövt hemlighålla den sedan dess.

– Ja, lite grann. Bara familjen visste.

Inte lagkamraterna?

– Några visste.

Magnus Eriksson till exempel.

Hur svårt var det att inte berätta för någon mer?

– Ganska svårt. Man har fått många förfrågningar från folk utifrån och nära vänner. Det var svårt att hålla det hemligt, men jag lyckades.

Vad var det som gjorde att det inte presenterades då?

– De hade mycket att göra. Många nyförvärv och sådant. Och jag skulle i väg på semester också. De ville göra video och allt.

Ville inte du gå ut med det direkt?

– Äh, det spelar ingen roll. Det viktigaste var att jag visste att jag hade förlängt. Sedan är det klart att de som frågar vill veta – och det kändes dumt att ljuga. Jag sa bara: ”Det kommer bli klart och du kommer få veta”. Det var mitt svar varje gång.

Kliver in i sin elfte säsong med DIF

Var du någon gång orolig för att det inte skulle bli någon förlängning?

– Nej, verkligen inte. Jag hade en bra säsong förra året och spelade nästan alla matcher. Och jag har 200 allsvenska matcher för Djurgården, så det känns dumt att tänka på något annat.

Hur viktigt var det för dig att det blev ett tvåårskontrakt?

– Innan har det varit ett år i taget, men man vill ha tryggheten när man har kommit till åldern. Man vet inte vad som händer i morgon. Sedan har jag visat under alla år att jag inte är den personen som skriver på och sedan bara sitter på bänken och njuter av det. Jag vill spela.

Haris Radetinac kom till Djurgårdens IF från Mjällby AIF under 2013. Därmed kliver han nu in i sin elfte säsong med klubben. Årets första fotbollsträning genomfördes under måndagen.

– Det kändes bättre än vad jag trodde att det skulle kännas! Oftast brukar den första veckan vara tuff, man har ont i hela kroppen, men än så länge känns det bra, säger han.

Tror du att det här är ditt sista kontrakt med Djurgården?

– Det är alltid svårt att säga, men känner jag mig som jag gör nu kommer jag vilja fortsätta. Så länge jag kan bidra till laget och påverka … Men är jag inte tillräckligt bra längre, inte med i truppen, då blir det till att packa grejerna och lämna.

