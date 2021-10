Fick Djurgården att se ut som ett bottengäng

I går att jag på Eleda stadion i Malmö och såg ett impotent AIK förlora mot MFF, som gick upp i serieledning efter 1-0-segern. AIK:s avsaknad av heta anfallare, en striker om ni så vill, gjorde att laget inte alls såg ut som någon guldutmanare.

Under torsdagen gick tågresan från Malmö till Göteborg för att spana in ytterligare en guldfavorit. Djurgården kom från en knapp 3-2-seger mot Kalmar, där laget hade stått för en genomklappning i andra halvlek och sånär tappat en 3-0-ledning.

Nu mötte man ett formstarkt Blåvitt i desperat behov av poäng och med den tränare som mer än någon annan älskar att slå Djurgården.

Och om AIK var uddlösa framåt mot Malmö FF var det ingenting mot för var Djurgården var. Blåvitt spelade Mikael Stahre-fotboll igen, pressade högt, vilket Djurgården inte klarade av. Med en magnifik Marcus Berg, som var så där bra som vi alla vet att han kan vara, fick Blåvitt ett guldjagande Djurgården att se ut som ett bottenlag. Eller så var det IFK Göteborg som såg ut som ett guldlag, välj vad ni vill i denna märkliga allsvenska 2021. 1-0 för hemmalaget kom helt rättvist genom August Erlingmark efter 20 minuter. 2-0 kom genom Marcus Berg en bit in på andra halvlek och spiken i kistan kom när Tobias Sana kontrade in 3-0, på passnig av Alexander Jallow. Då var det nästan en hel halvlek kvar och hela Gamla Ullevi gungande. Sånt här bra tryck har det inte varit på bra länge här. Och det här var en blåvit seger som inte bara betyder att Blåvitt inte behöver bekymra sig om att få kvala sig kvar i allsvenskan. Som de spelar just nu och med fyra poäng ner till Halmstad på kvalplats med fem matcher kvar att spela, blir det allsvenskt spela 2022. Det är jag Berg-säker på. Segern var också ett bevis på att Stahre har något att bygga vidare på till nästa säsong, vilket är nog så viktigt.

För Djurgårdens del var det framför allt en sak som var oroväckande. Sättet spelarna vek ned sig på. De hängde med huvudena redan efter 1-0. Gnällde mest på domaren, varandra och motståndarna. Så uppträder inte vinnare. Och det väcker frågetecken inför avslutningen av guldstriden.

Men trots allt: inget av vare sig Malmö FF, Elfsborg (stabil seger borta mot Degerfors i kväll), AIK eller Djurgården, har stuckit ut som några favoriter. Med fem omgångar kvar är MFF och Elfsborg på 48 poäng medan AIK och Djurgården har 47. Hyperjämnt. Den allsvenska showen rullar vidare. Ovissare än någonsin. Det går inte annat än att älska det.

