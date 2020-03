Mittbacken, som har svårt att få speltid i FC Köpenhamn, är Djurgårdens önskade ersättare för Marcus Danielson, som lämnade för kinesiska Dailan FC förra veckan.

Affären blev Djurgårdens största försäljning genom tiderna, men med den allsvenska premiären bara några veckor bort börjar tiden rinna ut i jakten på en ersättare. Papagiannopoulos gjorde stor succé under sin tid i Östersund under ledning av Graham Potter och togs ut i landslaget. Hans FC Köpenhamn har under säsongen nått stora framgångar i Europa League och slog ut Celtic i sextondelsfinal för två veckor sedan.

Enligt SportExpressens uppgifter skiljer än så länge fem miljoner kronor mellan Djurgården och FCK:s värdering.

