Bajen tog under lördagseftermiddagen emot Mjällby i hemmapremiären på Tele 2 arena. Till följd av regeringens coronarestriktioner är det förbjudet med allmänna sammankomster. Det är endast tillåtet att släppa in åtta personer på en arena som kan ta in upp mot 50 000. Bortsett från de åtta personerna fanns det även restauranggäster och logeplatser var öppna. Uppskattningsvis var det drygt 120 Bajen-supportrar som bevittnade segern på plats.

Efteråt var Hammarby-spelarna lyriska över hemmastödet och hyllade publiken stort.

– Det är så sjukt stor skillnad att ha fansen här inne. De fick en liten dans. Direkt när vi sprang in, det var gåshud fast det var bara 100 pers, säger målskytten Gustaf Ludwigson.

- Vilken skillnad. Man märker en enorm skillnad. Det här är jättepositivt för oss, säger tränaren Stefan Billborn till Fotbollskanalen.

Selmani: ”Man mår bra direkt”

Bajens storstjärna Astrit Selmani, som spelade fram till 2-0-målet är kritisk kring regeringens hantering av publikfrågan. Han förstår inte vad problemet är.

– Det är bara släppa in publiken. Jag förstår inte vad problemet är. Kolla hur tomma läktarna var här. Får det inte plats lite fler folk är det sjukt. Jag ser inga problem med att släppa in lite supportrar, speciellt på en så här stor arena. Onödigt från regeringen. Alla köpcentrum är ju fulla, vad jag vet, men ingen bryr sig, säger Selmani till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det kändes som att det var på riktigt. Man mår bra direkt. När vi gör mål - då gör vi det för supportrarna. Det blir en helt annan upplevelse. Om de här kan göra vad de gjorde här, tänk då vad 300 eller 3000 åskådare till skulle kunna göra.

ANNONS: Se alla matcher från allsvenskan och superettan på discoveryplus.se.