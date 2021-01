Experten Anders Andersson, 46, har synts i TV4 och C Mores fotbollssändningar under mer än 12 år. Nu lämnar profilen kanalen och har skrivit på Discovery.

För SportExpressen berättar han om beslutet och längtan att åter få jobba med de allsvenska tv-sändningarna.

– Det känns jättekul. Jag har jobbat med svensk fotboll det sedan jag började kommentera allsvenskan och superettan och jag måste säga att svensk fotboll är överlägsen. Närheten till klubbarna är unikt. Det går inte att jämföra med något annat och det har jag saknat, säger Andersson.

Förra året tog Discovery över tv-rättigheterna från C More som sänt allsvenskan sedan 1997. För Anders Andersson blev följden förre tv-uppdrag. Under fjolåret kommenterade profilen ett par möten i svenska cuper och det svenska landslaget i Nations League.

– I april, maj och juni stängdes ju allt ner och då blev det inget jobb alls. Sen var det lite cupmatcher och landslag, men det har varit ett konstigt år helt klart, säger Andersson.

Anders Andersson klar för Discovery

I stället har han haft mer tid att umgås med familjen, och att följa allsvenskan från tv-soffan.

– Jag har haft en fantastisk tid på TV4, men det kändes förra året när vi inte hade någon allsvenska. Det blev inte så mycket matcher. Jag skulle ha jobbat med EM och en del andra grejer som man tyvärr inte fick göra. Så det var trist, och därför är jag ju extra glad nu, säger han.

Kommer du inte sakna landslaget och mästerkapen?

– Det är klart att mästerskap är superroligt att jobba med, men för mig är det ingen tvekan om att allsvenskan väger tyngre. Jag tycker ju om möten med människor där man hinner prata med folk långt innan matcherna, få åka till Degerfors och prata med de som lever och andas fotboll där. Sånt är häftigt för mig. Sånt får man inte i Spanien på El Clasico, även om det är häftigt att vara där. Men jag gillar närheten.

Stora Valla har något som Santiago Bernabéu saknar?

– Haha ja, det finns en annan storts magi där. Men även på andra håll, det är många arenor i Sverige där det är bra drag. Engagemanget i klubbarna och kring supportrarna känns när man jobbar.

Anders Andersson blir den senaste i raden av allsvenska fotbollsexperter som byter till Discovery. Sedan tidigare har kanalen plockat över välkända namn som Alexander Axén, Jens Fjellström och Tommy Åström.

– Det känns riktigt kul. Anders är en av Sveriges bästa fotbollsexperter och han kommer passa perfekt i vår urstarka laguppställning, säger Pär Andersson, fotbollschef på Discovery.