”Vi är besvikna och absolut inte nöjda”

När Örebro släppte startelvan drygt en timme innan avspark så stod klart att båda nyförvärven Jiloan Hamad och Nahir Besara skulle finnas med från start.

Men när domaren Granit Maqedonci väl blåste i gång matchen fanns inte Hamad med. 30-åringen fick en känning under uppvärmningen och tvingades kasta in handduken. Dennis Collander ersatte Hamad i startelvan – och inbytte Collander väntade inte alltför länge innan han gav hemmalaget ledningen.

Hümmet nära att avgöra

AIK:s Erick Otieno ramlade i straffområdet. Collander fick bollen och dunkade dit 1-0.

I den andra halvleken spelade AIK upp sig och 1-1 kom i matchminut 60. Sebastian Larsson stod för en välslagen hörna som Nabil Bahoui nådde högst upp på. Bollen gick först i ribban och sedan studsade den på rätt sida av mållinjen och kvitteringen var ett faktum.

Med fem minuter kvar var ÖSK nära 2-1 men Denniz Hümmets avslut räddades av Budimir Janosević. Matchen slutade 1-1 och resultatet innebar att Örebro har det kämpigt i tabellen fortfarande. AIK tappar mark mot topplagen.

Vitor Gazimba ”Vi har inte haft ett lätt spelschema”

– I andra halvleken, och med all respekt för Örebro så har vi den och driver spelet och har många målchanser. Men bollen vill inte in. Vi får inte in det där 2-1-målet. Vi är besvikna och vi är absolut inte nöjda med 1-1- men vi gör ingen dålig match, säger Bartosz Grzelak efter matchen.

– Vi ska ta den där trean och haka på där uppe. Det är en match som vi utan tvekan ska vinna men samtidigt så gör du inte det så är det inte ett styrkebesked. Det här är en match vi ska vinna, det tycker jag. Man kan prata om klara och inte klara avslut men får du in bollen så många gånger i motståndarens box…, säger Sebastian Larssson.

ÖSK-tränaren Vitor Gazimba säger att de hade sina chanser men att bollen inte ville gå in.

– Vi har inte haft ett lätt schema. När jag kom var laget redan på sista plats. Vi mötte Dif, Hammarby och Elfsborg. Denna gång kom vi in i matchen som vi ville, säger han.