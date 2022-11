Knappt ett öga var torrt inför avspark på Bravida Arena när BK Häcken tog emot IFK Norrköping i allsvenskans sista omgång.

Samtliga lagkamrater hade svarta och guldiga ”Erik Friberg”-tröjor på sig med nummer åtta på ryggen och en bild på Fribergs ansikte på bröstet. Huvudpersonen själv knallade in på planen tillsammans med sin familj och fick blommor av klubbdirektören Marcus Jodin och sportchefen Martin Ericsson.

Matchsekvenser från 36-åringens karriär rullade på storbildsskärmarna tillsammans med förinspelade och charmiga hälsningar från hans barn och då kunde inte lagkamraten Johan Hammar hålla tillbaka tårarna.

Fina mål när BK Häcken vann

Som vanligt den här säsongen inledde Erik Friberg på bänken, men i minut 62 löste han av Romeo Amane och fick stående ovationer samtidigt som publiken länge skanderade hans namn. Efter slutsignalen fick han lyfta Lennart Johansons pokal, en perfekt avslutning på en karriär som inleddes i Hovås Billdal och sedan fortsatte i Västra Frölunda, BK Häcken, Seattle Sounders, Malmö FF, Bologna, Esbjerg, Seattle Sounders igen innan han 2017 flyttade hem till BK Häcken.

Matchen? BK Häcken såg inledningsvis ut att vara aningen möra efter att ha firat SM-guldet sedan i söndags. IFK Norrköping tog ledningen två gånger om via Laorent Shabani. Lars Olden Larsen skickade in den första kvitteringen i bortre krysset, 2-2-målet stänkte Mikkel Rygaard mycket tjusigt in från distans.

Och 3-2-bollen tryckte Romeo Amane upp i nättaket precis innan han blev utbytt. På stopptid kvitterade Arnor Sigurdsson inför 6 408 åskådare, nytt publikrekord på Bravida Arena.

Inga mål för Alexander Jeremejeff alltså – men 29-åringen säkrade titeln som årets skyttekung. Marcus Antonsson hade chansen att gå om i Värnamos match mot IFK Göteborg – men inte heller han lyckades hitta nätet. Jeremejeff vann skytteligan på 22 mål.

Gulsvarta supportrar vällde sedan in på planen för att fira SM-guldet tillsammans med spelarna.