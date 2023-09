Erabi om framtiden: ”Min agent har koll”

Den 20-årige anfallaren gjorde stor succé redan under Svenska cupens gruppspel under årets början, men fick vare sig speciellt mycket speltid eller målskyttet att lossna under allsvenskans inledning.

Annat har det varit efter sommaren.

När Erabi prickade in 1-1 i Hammarbys 4-2-seger över AIK på söndagen var det hans femte allsvenska mål på tio matcher efter sommaren. Däremellan har han även hunnit göra mål mot Twente i Europa Conference League-kvalet.

”Min agent har koll”

Att Hammarby vill förlänga kontraktet med honom är ingen hemlighet. Efter lagets förlustmatch mot Twente sa sportchefen Mikael Hjelmberg att han ville sitta ned med honom ”inom kort”, men något nytt avtal finns inte på plats.

Bajens unga anfallare förlängde sitt kontrakt senast i augusti 2022. Det nuvarande avtalet löper över 2024 – men någon ny förlängning vill han inte säga för mycket om.

– Min agent har koll på det. Jag är här för att spela matchen. Vinna matcher och sånt. Sedan så löser de det där utanför, säger han.

Du sitter i ett ganska bra förhandlingsläge när du gör det så pass bra som du gör nu.

– Det fattar väl vem som helst att om man gör det bra i matcherna – det är där jag måste visa mig. Jag är bara glad att jag får göra mål och bidra.