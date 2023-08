Vinnaren i dubbelmötet säkrar spel i Europa Leagues gruppspel, vilket grovt räknat genererar omkring 100 miljoner kronor. Förloraren får nöja sig med minst sex matcher i Conference League och ungefär halva beloppet i utgångsläget.

Det är med andra ord en hel del som står på spel när BK Häcken under torsdagen kliver ut på Pittodrie Stadium för playoff-retur mot Aberdeen FC.

Första mötet slutade 2–2.

– Det blir en tuff bortamatch, så klart. Det lär koka och bli en häftig fotbollsmatch. Det gäller för oss att vara redo på det. Men möjligheter finns absolut – det kände vi efter första mötet, säger Samuel Gustafson.

Häcken ställs mot Aberdeen i det sista hindret på vägen mot spel i Europa League. Foto: JEFF HOLMES / SHUTTERSTOCK

”En speciell livsstil”

Häcken kommer närmast från en tung derbyförlust mot IFK Göteborg inför närmare 18 000 åskådare på Gamla Ullevi.

– Vi såg nog tendenser till den matchbild som väntar i det här derbyt. Vi kommer behöva vara lite hetare i egentligen allting. Blåvitt var hetare än oss när det skulle avgöras, i båda straffområdena och i andrabolls- och duellspelet, menar Häckens lagkapten.

Häcken har sedan allsvenskan drog igång i början av april spelat 30 matcher, vilket motsvarar en hel allsvensk säsong. Spelarna får gång på gång svara på frågor om hur mycket det dubbla matchandet sliter på kropparna.

– Det är klart att det är skillnad på att spela tre matcher per vecka mot att spela helg-helg. Men det blir en livsstil på något sätt. Att hela tiden prestera och att ha den möjligheten så ofta är ju det man vill. Sen gäller det att återhämta sig, sova och käka mellan matcherna. Det blir en speciell livsstil, men jag trivs bra med det, säger Samuel Gustafson.

Samuel Gustafson. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Får tillbaka en klasspelare”

Hur ser du på att ha en hel höst med matcher i både allsvenskan och Europa framför er?

– Det känns kul! Nu har det varit Europa League-playoff torsdag, derby söndag och Europa League-playoff torsdag. Det är en ära att få vara med i den typen av matcher. Jag njuter av det. Det gäller att träna på ett sätt som gör att man förhoppningsvis är redo att prestera hela tiden, men jag ser mycket fram emot hösten.

Häckens tränare Per-Mathias Högmo:

– Vi har en bra bredd i truppen, och att vi får tillbaka en klasspelare som Simon Gustafson kommer hjälpa oss, men vissa spelare har fått komma in i lite nya positioner och det tar tid. Vi jobbar varje dag med detaljerna, men vi känner oss väl rustade. Vi gläder oss väldigt mycket för att gå in i gruppspel i Europa med sex matcher och kanske mer än så i höst. Nu ska vi ge max i de här två sista matcherna (Aberdeen under torsdagen och Degerfors på söndag), sen är det åtta dagar ledigt. Det tror jag kommer ge mycket energi till den här gruppen att ta med sig in i slutspurten av allsvenskan och Europaspelet.

