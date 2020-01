Oscar Linnér har under de senaste säsongerna ansetts vara en av allsvenskans bästa målvakter. Men efter 115 framträdande i AIK-tröjan och ett SM-guld 2018 lämnar målvakten nu klubben för spel i tyska Arminia Bielefeld.

Nu berättar målvakten själv om flytten till serieledarna i 2. Bundesliga.

– Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt med AIK där jag hunnit med 114 tävlingsmatcher. Jag hade gärna spelat 500 matcher och fler men jag måste vara realistisk och inse att det var ett bra läge för mig att få en ny utmaning. Tajmingen kändes rätt, berättar Oscar Linnér för SportExpressen.

”Tyskland har en häftig fotbollskultur”

Varför blev det en flytt till Tyskland och vilka är dina första intryck av Arminia Bielefeld som klubb?

– Tyskland har en häftig fotbollskultur och är kända för att vara duktiga på att utveckla bra målvakter. Jag är 22 år gammal och har mycket kvar att lära och just tyska målvaktsskolan tror jag är perfekt för min utveckling. Bielefeld har sedan första kontakten varit väldigt proffsiga i sitt bemötande och de har bra visioner för min fortsatta utveckling men även för hela klubben, säger Linnér.

Arminia Bielefeld leder just nu 2. Bundesliga på 34 poäng, tre poäng före Hamburg och Stuttgart som ligger tvåa respektive trea.

– Även om det är en klassisk tysk klubb känns allt väldigt familjärt runtomkring. Zweite Bundesliga är en väldigt bra liga med många bra lag och en överlag hög nivå. Arminia Bielefeld leder ligan just nu och har en spännande vårsäsong framför vilken ska bli häftigt att vara med på.

Oscar Linnér i AIK-tröjan. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN Oscar Linnér i AIK-tröjan. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Linnér hade ett första möte med representanter från Arminia Bielefeld redan i december när han besökte föreningen. Redan då fick han ett positivt intryck.

– Jag pratade med både tränaren och målvaktstränaren när jag hälsade på klubben första gången i mitten av december. Båda är trevliga och strukturerade men mer än så är svårt att säga vid det här tidiga stadiet, säger han.

Vad vet du om själva staden? Hur är den?

– Bielefeld verkar va en kompakt stad med en trevlig stadskärna. Socialt vet jag inte, men spelarna i laget välkomnade mig på ett varmt sätt vilket känns lovande för den sociala delen, som ju är väldigt viktig för att man ska trivas.

Hur ser klubbens plan ut för dig? Är tanken att du ska spela direkt?

– Som jag förstått det är jag en av klubbens största investeringar någonsin rent ekonomiskt vilket de kanske inte hade gjort om planen var att jag ska sitta på bänken under hela mitt kontrakt. Men målvakten som spelar nu är väldigt duktig och har gjort en bra säsong, så till en början får jag nog finna mig i att slå från underläge.

Linnérs förhoppning är att på sikt kunna ta sig närmare A-landslaget, något han kände att han gjorde redan i AIK-tröjan.

– Håller man landslagsnivå i AIK kommer man säkert med i landslaget på samma sätt som man lär göra det om man håller landslagsnivå i ett lag som ligger i toppen av 2. Bundesliga, säger 22-åringen.

Linnér: ”AIK är en så oerhört mäktig klubb”

Hur ser du tillbaka på tiden i AIK?

– Tiden i AIK har varit och kommer förbli en otroligt speciell tid av mitt liv, och det enbart ur positiv bemärkelse. AIK är en så oerhört mäktig klubb på många sätt och jag är stolt och tacksam över att jag fick uppleva så mycket med klubben.

Foto: PATRIC SÖDERSTRÖM/TT / TT NYHETSBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vilket är ditt starkaste AIK-minne?

– Hela året 2018. Svensk mästare med klubben jag växt upp runtomkring. Det var ett overkligt ögonblick när vi tillsammans höjde Lennart Johanssons pokal, framför Lennart själv, i Kalmar 2018.

Vad tror du om AIK 2020?

– Laget är i trygga händer hos Rikard Norling och Björn Wesström som historiskt vet hur man leder lag till allsvenska topplaceringar. Så länge spelarna kommer till försäsongen med hög motivation och en glöd i ögonen kan detta bli ett bra år.

Vad vill du säga till supportrarna?

– Get the hype going! Allmänna Idrottsklubben ska framåt.