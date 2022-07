Oliver Zandén såld till Toulouse, varken någon Niklas Hult eller Sebastian Holmén från start och 0–3 mot Hammarby i den senaste matchen. Elfsborg hade kunnat önska sig ett bättre utgångsläge inför starten av europaspelet.

Men det såg ut att bli en kväll att minnas borta mot Molde i Europa Conference League. Åtminstone i en halvlek. Sen la den den norska serieledaren i en ny växel och vände matchen totalt på elva minuter.

Ledningsmål – och kalabalik

Molde inledde matchen på Aker Stadion piggast och skapade den första målchansen efter sju minuter. Bara minuter senare tvingades Tim Rönning i Elfsborgsmålet till en vass räddning när Emil Breivik avlossade ett skott utifrån.

Spelet jämnade snart ut sig och Elfsborg skulle snabbt få utdelning. I den 14:e minuten kastade Johan Larsson ett inkast in i boxen där Per Frick stod redo. Anfallaren klackskarvade till Rasmus Alm som placerade in ledningsmålet till boråsarna vid den bortre stolpen.

Målet gav boråsarna en kortvarig energiboost, innan Molde skulle börja skapa allt hetare målchanser.

David Fofana, 19, som har gjort sex mål på åtta starter i Molde i år, var ett ständigt hot att handskas med för Elfsborgs backlinje. Ivorianen lyckades ta sig igenom till flera bra lägen – och inte minst till ett friläge efter 30 minuter. Men då stod Tim Rönning för en strålande parad.

Sen var det Elfsborgs tur att testa lyckan igen. Simon Strand drog till med en mäktig frispark från omkring 40 meter. Rakt i ribban, ner på mållinjen och sedan bortrensat till hörna.

Men den högintensiva första halvleken skulle inte ta slut där. Med knappt fem minuter kvar uppstod en smått otrolig sekvens med full kalabalik i Elfsborgs straffområde. Gång på gång försökte Molde trycka in bollen bara meter framför mållinjen – men gång på gång lyckades Elfsborg täcka avslutsförsöken innan bollen gick ut till en resultatlös hörna.

Molde överlägset efter paus

Det dröjde inte långt in på den andra halvleken innan Molde slutligen skulle få utdelning. I den 49:e minuten nickade Jacob Ondrejka bort ett inlägg, men inte bättre än till Moldes Markus Kaasa som placerade in kvitteringen utom räckhåll för Tim Rönning.

Fem minuter senare hade Molde vänt på matchen. Kristoffer Haugen fångade upp en retur och tryckte in ledningsmålet för norrmännen.

Ytterligare fem minuter senare var det dags igen. Emil Breivik löpte sig fri i boxen och nickade in 3–1 till Molde, och Elfsborgs manager Jimmy Thelin hade all anledning till att se bekymrad ut över boråsarnas försvarsspel under den andra halvleken.

I den 68:e minuten skulle de tillresta boråsarna få något att glädjas åt igen. Då var det dags för Niklas Hult och Sebastian Holmén att göra comeback i den gulsvarta tröjan. Men glädjen skulle visa sig bli kortvarig.

Med tio minuter kvar tog bollen på Leo Väisänens uppsträckta arm på en hörna och domaren pekade på straffpunkten. Sivert Heggheim var säkerheten själv och 4–1 till Molde var ett faktum.

Med bara minuten kvar visades Elfsborgs Emmanuel Boateng ut efter dubbla dueller som avslutades med händer uppe i ansiktet på en motståndare.

4–1, ett blytungt resultat att ta med sig hem till Borås för Elfsborg inför returmötet nästa torsdag.

