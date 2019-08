Islossning för Elfsborg.

Det är en mening man inte har hört mycket av i årets allsvenska.

Men i hemmamatchen mot Östersund lossnade det rejält för boråsarna och Jesper Karlsson blev stor matchhjälte med två mål och en assist.

– Det var under all kritik, Elfsborg får ett par billiga mål, tyvärr, säger Tom Pettersson i C More.