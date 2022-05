Inkastade föremål och tillfälligt avbrutna matcher har ökat i allsvenskan under våren. Någonting som Sef och supporterrörelsen har möte om i dagarna för att försöka komma till bukt med.

Under tisdagens mediaträff med landslaget fick Hammarbyspelaren Edvin Kurtulus, som var med om både inkastade föremål och att personer sprang in på planen under förra veckans cupfinal mot Malmö FF, frågor om ämnet.

– Det är tråkigt, det är ingenting som varken vi eller andra supportrar vill hålla på med, att kasta in grejer på planen. Det förstör bara rytmen i spelet, det förstör matcherna. Vi är väldigt tacksamma att vi har väldigt bra tryck och väldigt många supportrar på vår hemmaarena, men just det här att kasta in saker borde vi strunta i. Fokusera på att stötta lagen i stället för att förstöra spelet.

Hur kan man göra för att förhindra det tror du?

– Det är väldigt svårt för mig att säga, det är inte jag som ska svara på sådana säkerhetsfrågor. Men det jag kan uppmana alla fans är bara att kasta inte in, bara kolla på matchen och njut.

”Det hör inte hemma på fotbollsplanen”

Även internationellt har säsongen präglats av oroligheter på arenorna framför allt i franska Ligue 1. När Saint-Étienne degraderades från Ligue 1 häromveckan stormade supportrar planen. I ligan spelar svenske landslagsspelaren Gabriel Gudmundsson.

– Jag vet inte hur det var innan jag kom, men det har varit lite oroligheter den här säsongen som vi har sett. Det är tråkigt så klart. Det handlar om att spela fotboll och de som är där ska titta och njuta. Det hör inte hemma på fotbollsplanen överhuvudtaget.

Har du eller någon i ditt lag varit oroliga över er säkerhet?

– Nej det tycker jag inte alls. Det är klart att man har läst om det men vi har inte varit med om någonting överhuvudtaget.

Han har inga lösningar förslag på lösningar, men menar att det inte är bra reklam för ligan att det ser ut som det gör.

– Det är klart att det är aldrig bra, och att det syns att det är så det är i Frankrike. Men jag hoppas att de tar hårdare tag mot det inför nästa säsong.

TV: John Guidetti presenterad av AIK