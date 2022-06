Inför säsongen 2020 återvände mittfältaren Ebenezer Ofori till AIK efter flera säsonger utomlands.

Men hans andra sejour i AIK blev inte vad Ofori hoppats på. Speltiden blev allt mindre, och inför säsongen 2022 lånades han ut till Vejle i Danmark.

I avtalet mellan AIK och Vejle fanns en köpoption för den danska klubben. Den har nu aktiverats och Ofori lämnar AIK permanent.

– Tiden under återkomsten i AIK blev inte som vi förväntade oss utifrån speltid och i dom samtal som förts under våren så har beslutet växt fram. Jag önskar Ebenezer all lycka i sin fortsatta karriär, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius.

I samma pressmeddelande tackar Ebenezer Ofori AIK för deras tid tillsammans.

– AIK kommer för alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Det är tufft att säga hejdå, men jag behövde en ny utmaning. Så tack alla. Jag kommer att hålla på den här klubben var jag än hamnar, säger Ofori.

Ebenezer Ofori spelade 139 tävlingsmatcher för AIK.